نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرصيد المتبقي والإنترنت الخاص بشريحة موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرصيد في شريحة موبايلي والاستعلام عن المتبقي من باقات الإنترنت وكذلك معرفة رصيد بيانات شبكة موبايلي, حيث يبحث حاملي شريحة موبايلي السعودية علي كيفية الاستعلام عن الرصيد الخاص بهم عن طريق الأكواد التي خصصتها شركة موبايلي للتسهيل علي المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة كافة المعلومات التي يرغبون في معرفتها بشأن الشريحة الخاصة بهم, كما تعتبر شركة موبايلي السعودية من شركات الجوال الرائدة في مجال الاتصالات, وذلك لما تقدمه من خدمات عديدة خاصة بالاتصالات, ومن هنا سوف نوفر لكم بعض الأكواد لمعرفة كيفية الاستعلام عن رصيد موبايلي, وكذلك كيفية الاستعلام عن المتبقي من باقات الإنترنت, وطريقة معرفة رصيد البيانات من خلال تطبيق موبايلي، حيث توفر شبكة موبايلي في السعودية تطبيق إلكتروني مميز يضم العديد من الخدمات التي تهم كل مستخدم، ومن هذه الخدمات خدمة معرفة رصيد بيانات موبايلي.

كود الاستعلام عن رصيد شريحة موبايلي

تمنح شركة موبايلي السعودية لحاملي شريحة موبايلي الكثير من الخدمات الخاصة بالاتصالات والإنترنت, حيث قامت شركة موبايلي بتخصيص كود محدد للمواطنين لكي يستطيعون الاستعلام عن الرصيد المتبقي في شريحة الجوال الخاص بهم, حيث يتم كتابة الكود الآتي (*1422#) ويتم بعد ذلك النقر علي زر اتصال, بعد ذلك سيتم إظهار الرصيد المتبقي في شريحتك ومدة صلاحيتها، وتعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات المميزة التي تساعد جميع المشتركين الي سرعة معرفة الرصيد الخاص بالبيانات والعمل علي تجنب انتهائها والتعرف علي الموعد المحدد الذي سينتهي به الرصيد.

كود الاستعلام عن المتبقي من باقات نت موبايلي

حددت شركة موبايلي كود لمستخدمي باقات إنترنت شريحة موبايلي لكي يتابعون من خلال الكود هذا المتبقي لهم في باقات الإنترنت, ويتم الاستعلام عن من خلال الكود الآتي (*1422*2#) ثم بعد إدخال الكود يتم الضغط على زر اتصال.

رقم خدمة عملاء موبايلي

يوجد رقم خاص بخدمة عملاء موبايلي ليتم الاتصال عليهم في أي وقت في ال24 ساعة وذلك الاستفسار عن كل الأشياء التي ترغب في معرفتها, حيث يتم الاتصال علي رقم (900) أو يتم الاتصال بأي شبكة جوال آخري علي الرقم الآتي (0560101100).

خطوات الاستعلام عن رصيد البيانات من خلال تطبيق موبايلي