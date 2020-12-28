نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام فارس مناسبًا للمعلمين والمعلمين والعاملين والمستخدمين والمسؤولين من جميع الفئات المستهدفة. ومن خلال هذه الأنظمة يمكنهم إكمال بعض الإجراءات الخاصة في قسم الموارد البشرية عبر الإنترنت دون أي شكل شخصي الزيارة وإهدار الوقت والطاقة لن يسبب مشاكل لجميع الأطراف ، وهذا أحدهم. يهدف محور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى توفير الراحة للأشخاص على أراضيها ، والانتقال إلى المرحلة الرقمية ، وإلغاء المستندات الورقية ، وبالتالي تحسين مستوى خدمة الجهات الحكومية الرسمية.

ما هو نظام فارس

بدأ نظام الأجرة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتسهيل العديد من الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة شخصية من صاحب العلاقة. هذه المعلومات متاحة فقط للمديرين ، ويسمح لك النظام بتتبع المعاملات والتحقق من حالتها ومعرفة ما إذا تمت الموافقة عليها من أجلها.

نظام فارس للخدمه الذاتيه

نظام الخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة الفرعية الخاصة في نظام فارس والتي تمكن المجموعة المستهدفة من الحصول على الموافقات المطلوبة للمعاملات المختلفة ، ويمكن للموظفين بأسماء مختلفة الحصول على هذه الموافقات والحصول على جميع موافقات الموظفين المعتمدين دون استشارة وإدارة. الجهات ذات العلاقة بالشؤون ويمكن تتبعها من خلال النظام. جميع المعاملات وحالتها حتى يتم نشر قرار بشأنها عبر بوابة نظام الخدمة الذاتية فارس.

الخدمات التي يوفرها برنامج فارس

نظام الخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة الفرعية الخاصة في نظام فارس والتي تمكن المجموعة المستهدفة من الحصول على الموافقات المطلوبة للمعاملات المختلفة ، ويمكن للموظفين بأسماء مختلفة الحصول على هذه الموافقات والحصول على جميع موافقات الموظفين المعتمدين دون استشارة وإدارة. الجهات ذات العلاقة بالشؤون ويمكن تتبعها من خلال النظام. جميع المعاملات وحالتها حتى يتم نشر قرار بشأنها عبر بوابة نظام الخدمة الذاتية فارس.

خطوات التسجيل في نظام فارس

أدخلhttps://edu.moe.gov.sa/Wadi/ElectronicServices/Faris/Pages/default.aspx للدخول إلى بوابة الأسعار الخاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية.

حدد تسجيل الخدمة الذاتية لأول مرة (أجرة).

حدد المستخدم الجديد المراد إنشاؤه.

أدخل رقم الهوية.

أدخل رقم IBAN الخاص في حساب الرواتب.

أدخل البريد الإلكتروني.

أدخل رقم الهاتف أو الهاتف المحمول.

أدخل رمز التحقق من المظهر.

اضغط على إرسال.

أدخل رمز التحقق المرسل على الهاتف.

إعادة حساب تسجيل الدخول

وبهذه الطريقة توصلنا إلى خاتمة المقال حول “برنامج الخدمة الذاتية للأجرة” والذي تضمن المجالات وطرق تسجيل الدخول وإنشاء حسابات جديدة وتعريف الموظفين واستخراج تعريفات الرواتب له وحل نظام أجرة الرياض وأخيراً أهم المعلومات عن الارتباط الجديد المرفق بالبوابة.