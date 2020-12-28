رابط نظام فارس 1442 خطوات التسجيل بنظام فارس من خلال وزارة التربية والتعليم بالمملكة

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عمر شويل - جدة رابط نظام فارس 1442 يعد من أهم المواقع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يستعلمون عن خطوات التسجيل بنظام فارس، حيث يقدم فارس الكثير من الخدمات للأشخاص العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة، لذلك تهتم الوزارة بتفعيل نظام فارس للتسجيل بالخدمة الذاتية، وتلك الخدمات تقدم للموظفين والمعلمين والمعلمات.

رابط نظام فارس 1442

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيل نظام فارس بالأيام الماضية، ويعتبر نظام فارس من الأنظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وهو يعد من أفظل طرق التواصل بين المعلمين والطلاب، وهدف والوزارة من إنشاء تلك المنصة التعليمية هو تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيا دون التوجه لإدارة أو جهة تعليمية، وذلك لتجنب التجمعات وحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

ويقدم نظام فارس الكثير من الخدمات للعاملين بوزارة التربية والتعليم سواء مدرس أو موظف حيث يمكنهم بتقديم طلب لوقف الإجازة أو التقديم على زيادة مدتها، التقديم على طلب تقاعد، التقديم للحصول على أجازة طارئة وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال التسجيل بنظام فارس.

خطوات التسجيل بنظام فارس 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في نظام فارس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

الضغط على التسجيل لأول مرة بالخدمة الذاتية فارس.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف بشكل صحيح.

سيتم إرسال رمز تحقق على رقم الجوال لابد من إضافته صحيحا.

ثم النقر على التسجيل أو submit للبدء بالاستفادة من كافة خدمات النظام.

خدمات نظام فارس المقدمة للمعلمين

نظام فارس من الأنظمة التابعة لوزارة التربية والتعليم ويقدم العديد من الخدمات للمدرسين مثل طلب البدلات، ويمكن أيضا للمدرسين الاستعلام عن رواتبهم، أو الاستعلام عن بيانات الموظف، بيان الانتدابات، الطلبات المعلقة، طلب بيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام.

كيفية الحصول على إجازة مرضية من خلال نظام فارس

يمكن للعامل بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقديم على طلب إجازة مرضية دون الحاجة للتوجه الإدارة التعليمية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام فارس. اختيار صلاحية الخدمات الذاتية. الضغط على طالبات الإجازة. تحديد نوع الإجازة المطلوبة. تحديد مدة الإجازة وكتابة موعد البدء وموعد الانتهاء. الضغط على كلمة احتساب الإجازة. في حالة الإجازة المرضية لابد من رفع المستندات التي تثبت الحالة المرضية. النقر على تنفيذ.

طريقة تعديل بياناتي بنظام فارس 1442

طالبت وزارة التربية والتعليم العاملين بالوزارة ضرورة إنهاء رفع الأنشطة التدريبية، لذلك يبحث الكثير من الموظفين بالقطاع التعليمي بالمملكة عن كيفية تعديل بياناتي بنظام فارس الجديد، لذلك نوضح خطوات تعديل بياناتي وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس 1442.

تسجيل الدخول للحساب الشخصي من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أختيار صلاحية بياناتي.

الضغط على بياناتي الشخصية.

اختيار إضافة.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

الضغط على أيقونة متابعة.

يتم الضغط على تطبيق ثم كلمة التالي.

الضغط على كلمة تنفيذ.

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني

نبهت وزارة التربية والتعليم على العاملين بالقطاع التعليمي بضرورة إرسال بيانات التطوير المهني قبل نهاية الشهر الحالي، تلك هي خطوات إرسال البيانات على نظام فارس الجديد 1442: