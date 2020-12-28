جامعة الملك عبد العزيز تعقد المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة برعاية أبفي AbbVie

دوت الخليج – جدة : د. سحر رجب

نظمت جامعة الملك عبد العزيز بجدة برعاية أبفي AbbVie، الشركة العالمية المتخصّصة في إنتاج الأدوية البيولوجية، المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم لمتابعة أحدث المستجدات والتطورات العلاجية لهذا المرض. وقد عقد المؤتمر في فندق انتركونتيننتال جدة من 24-26 ديسمبر بحضور كبار أطباء الروماتيزم بالمملكة، وبمشاركة عدد من كبار المتحدثين في هذا المجال.

وكشف المؤتمر عن أهم التحديات في أمراض الروماتيزم وكيفية توفير حياة أفضل للمرضي من خلال الكشف المبكر وطرق الحماية والمتابعة المستمرة للمرضي وهو ما تصبو إليه دوما شركة أبفي بتوفير الحلول العلاجية المتكاملة للمرضي.

وقد أثني البروفسور سامي بحلس رئيس المؤتمر، أستاذ و استشاري امراض الروماتيزم علي الجهود الكبيرة و المتواصلة للجمعية السعودية لأمراض الباطنة و جامعة الملك عبد العزير و كلية الطب لدعمهم و تشجيعهم تنظيم وانعقاد المؤتمر في دورته السادسة وذلك في ظل التحديات الحالية، كما ثمن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أبفى AbbVieفي رعاية مثل هذه الفعاليات الطبية الهامة والمتوافقة مع رؤية 2030 تحت راية واحدة و هدف واحد.

وقد اشتمل المؤتمر على عدد من المحاور الهامة، من أبرزها: مناقشة التطورات في التعليم الطبي وتأثيره على أمراض الروماتيزم، أهمية استخدام التكنولوجيا لمساعدة المرضي، الحمل وأمراض الروماتيزم، والتهاب المفاصل البلوري. بالإضافة الى أحدث العلاجات في التهاب المفاصل وتصلب الأنسجة والجلد وهشاشة العظام واخر المستجدات الطبية الصادرة من الكلية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية ACR.

وجريا على عادة المؤتمر تم تخصيص اليوم الأخير لعمل ورشة عمل للفحص الطبي للمرضي واستعراض طرق خاصة بفحص للأطفال.

وبهذه المناسبة أكد أشرف داود، مدير عام أبفي AbbVie في المملكة العربية السعودية على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تطور خبرات ومعارف مختصي الرعاية الطبية وتبادل الخبرات العلمية والاطلاع على الأبحاث والإنجازات للاستشاريين السعوديين. وأضاف بأننا في أبفي AbbVie سنبذل المزيد من الجهود التوعية والبرامج العلاجية ومواكبة التطورات الطبية في مجال التشخيص وتقديم حلول علاجية جديدة لمرضى الروماتيزم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن شركة آبڤى” AbbVie الأمريكية المتخصصة في اكتشاف وتطوير وتسويق المستحضرات الصيدلانية الحيوية وعقاقير المركبات العضوية والتي تهدف دوما إلي تطوير البحث العلمي الخاص بأمراض الروماتيزم والسعي الدائم إلي توفير كل ما من شأنه تخفيف معاناة المرضي خاصة أن الشركة من بين رواد علم المناعة وتركز باستمرار علي تحسين طرق الرعاية الصحية لمن يعانون من مثل هذه الأمراض المناعية والمزمنة.