مهرجان “دير غِست” يكرم طبيب المشاهير فادي نصر عن منجزاته في مجال العلاجات التجميلية

دوت الخليج – القاهرة : د. سحر رجب

وسط حضورٍ كبير من النجوم العرب، شهد مهرجان “دير غِست”، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، تكريم طبيب المشاهير وخبير التجميل فادي نصر، وذلك نظير جهوده المميزة، ومنجزاته الطبية العديدة، حيث يعد الدكتور فادي رائداً في اعمال التجميل والعناية بالبشرة والجسم، وقد سجل لصالحه براءات اختراع لعدد من تقنيات التجميل المبتكرة، منها: تقنية كاندي لبس، في لاين، كات آي، بوني تيل، وفلاش تكنيك، والتي لاقت نجاحاً باهراً ومميزاً داخل المملكة وخارجها.

الدكتور فادي نصر طبيبٌ معتمدٌ من الأكاديمية الأميركية لطب التجميل، ويحظى بشهرة واسعة في الوطن العربي عامة والوسط الفني خاصة، وقد حصل مؤخراً براءات اختراعٍ لعدد من التقنيات التجميلية غير الجراحية. ويأتي تكريم الدكتور فادي نصر بعد ترشيحه من قبل إدارة المهرجان الذي يعد أحد أبرز الأحداث الفنية السنوية في الوطن العربي، وهو يعنى بتكريم النجوم العرب الذين أثبتوا تميزهم في مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

يذكر أن عمليات التجميل تسهم في مساعدة الكثير من المرضى على التخلص من التشوهات في مختلف أنحاء الجسم سواء كان ذلك طبيعياً أو نتيجة تعرض المريض لحادثٍ ما أدى إلى ذلك التشوه. ووفقاً لعددٍ من الإحصائيات يعد قطاع التجميل بشكلٍ عام واعداً خاصة مع الإقبال المستمر على مستحضرات التجميل وتغيير الشكل حول العالم، حيث ينفق الأفراد على المستوى الدولي نحو 160 مليار دولار كل عام على المستحضرات والعمليات التجميلية.

وقد توقعت شركة يورو مونيتور إنترناشيونال أن تستمر سوق مستحضرات التجميل في أفريقيا والشرق الأوسط، بالنمو ليصل إلى 34.7 مليار دولار مع نهاية العام 2020. كما توقعت الشركة أن تكون منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع أسواق التجميل نمواً في العالم بعد سوق أميركا الجنوبية.