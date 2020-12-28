نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية ١٤٤٢ وطريقة الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية بعد قرار تعديل قانون الخدمة المدنية وتغير موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442، حيثُ من المفترض أن يتم صرف العلاوة السنوية مع بداية التقويم الهجري لهذا العام، ولكن نتيجة التعديل سوف يتم صرف العلاوة الجديدة مع بداية العام الميلادي القادم 2021، والجدير بالذكر أن العلاوة السنوية هي نسبة من الزيادة التي تضاف كل عام على رواتب موظفي القطاع الحكومي، وتتغير تلك الزيادة حسب سُلم الرواتب والدرجة الوظيفية القائم عليها الموظف الحكومي.

رابط نظام فارس والاستعلام عن العلاوة السنوية 1442 /2021

يقدم نظام فارس الإلكتروني خدمة ذاتية لمعلمي الهيئة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية سواء كان معلمي المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية هو الاستعلام عن موعد صرف العلاوات السنوية، ومن المعلم أن السُلم الوظيفي التابع للهيئة التعليمية يندرج تحت 6 مستويات مختلفة وتقدر العلاوة السنوية حسب المستوى حيثُ أن :

المستوى الأول تقدر العلاوة بين 300 إلى 600 ريال سعودي

المستوى الثاني تقدر العلاوة بين 320 إلى 620 ريال سعودي

المستوى الثالث تقدر العلاوة بين 340 إلى 640 ريال سعودي

المستوى الرابع تقدر العلاوة بين 360 إلى 580 ريال سعودي

المستوى الخامس تقدر العلاوة بين 380 إلى 540 ريالاً

المستوى السادس تقدر العلاوة ب400 ريال سعودي وذلك كله بالنسبة لمعلمي ومعلمات المنظومة التعليمية.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق رابط فارس التعليمي

يمكن لكل معلمي العملية التعليمية الدخول على الرابط الإلكتروني التابع للنظام فارس

ثم اختيار خانة الخدمة الذاتية

ثم الضغط على خيار المرتبات والبدلات

ومنها يتم عرض كافة التفاصيل التي تختص بالعلاوة السنوية الجديدة لعام 1442 _2021.

ماهو نظام فارس التعليمي؟

هو مجموعة من الأنظمة الإدارية والمالية التي يُقدمها نظام فارس لجميع منتسبي العملية التعليمية داخل المملكة بشكل إلكتروني، وتعتبر هذه الإنطلاقة الأولى للمملكة العربية السعودية في تطبيق النظام التكنولوجي في أهم معاملاتها المالية والإدارية ويعتبر ذلك مواكبة للرؤية التي تخطو إليها المملكة وتهدف إلى تحقيقها في عام 2030، كما يمثل نظام فارس مشروع متكامل يغطي كافة المتطلبات الوظيفية لكل المعلمين والإداريين، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء حساب على أحدى مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تابع لنظام فارس هدفه سهوله تواصل المستخدمين مع النظام، كما يساعد على تَلقى جميع الاستفسارات والتساؤلات حول النظام.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس الجديد

تنوعت خدمات فارس الإلكترونية فهي تنقسم بين طلبات وإستعلامات من ضمن تلك الخدمات الأتي:

التبليغ عن طلب إجازة أو قطع إجازة

تقديم طلب بتعديل مدة الإجازة

تقديم طلب تقاعد

الإطلاع موعد نزول الرواتب الشهرية

الاستعلام عن قيمة العلاوة السنوية

حق المدير في التبليغ عن غياب معلم

حق المدير بتقديم طلب بدل لموظف

حق الموظفي الهيئة التعليمية في تقديم طلب إستقالة

حق موظفي التعليم في تقديم طلب النقل من مدرسة إلى أخرى أو من إدارة إلى أخرى

يعتبر قاعدة بيانات بجميع موظفي الهيئة التعليمية

يَسمح لجميع معلمي المنظومة الدخول في الدورات التدريبية كالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

أهداف نظام فارس التعليمي

الوصول إلى التقنية المناسبة وتطبيقها في الموارد الإدارية والمالية

توفير وتقديم الخدمة الإلكترونية لمعلمي التربية والتعليم بشكل دائم على مدار الساعة

تحقيق كفاءة وجودة الإدارة التعليمية

توفير كافة المعلومات وحفظها بشكل سري

خلق وتهيئة بيئة متكاملة موحدة ومتاحة أمام الجميع.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

الدخول على رابط نظام فارس الإلكتروني

اختيار الخدمة الإلكترونية

تسجيل اسم المستخدم

تسجيل كلمة المرور

إدخال رمز التحقق

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

ويمكن التنويه على من يواجه أي صعوبة أو مشاكل في التعامل مع نظام فارس الخدمة الذاتية فعليه الاتصال بالعمل الفني الخاص بنظام فارس على رقم 19993 وسوف يجرى حل المشكلة في الحال.