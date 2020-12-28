نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل تفاصيل برنامج مساند تسجيل الدخول وتقديم طلب استقدام عمالة وغيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما يخص برنامج مساند تسجيل الدخول, وتقديم طلب استقدام العمالة المنزلية, وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية والتابعة لوزارة العمل السعودية وقد أنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة هذا النظام منذ عام 1435 هـ أي منذ سبع سنوات بهدف تحديد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وكذلك التنسيق من خلال مزودي خدمات العمالة من أصحاب الشركات المرخصة والمكاتب المختصة باستقدام العمالة المنزلية وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام للعاملين والعاملات بالمنازل ضمن لوائح وقوانين الدول المسموح لها بالاستقدام بالمجالات المختلفة، ويقدم مساند خدمات إصدار التأشيرة إلكترونياً وإمكانية تقديم طلب الحصول على تأشيرة من المنزل عبر الموقع الإلكتروني، كما يوفر خدمات التعاقد الإلكتروني بين راغبي استخدام العمالة المنزلية ومقدمي خدمات الاستقدام بكل سهولة ودون أية تعقيدات، هذا بالإضافة إلى خدمة التوثيق الإلكتروني والتي تيسر التعامل بين مكاتب استقدام العمالة بالمملكة ومكاتب إرسال العمالة الخارجية تحت رقابة جهات العمل المسئولة في المملكة وبالدول المرسلة للعمالة المنزلية. طريقة تسجيل الدخول لأول مرة في مساند للعمالة المنزلية توجه إلى موقع مساند الرسمي.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول بالموقع قم بالنقر على زر تسجيل حساب جديد كما بالصورة. سوف يتم تحويلك إلى صفحة التسجيل اختر نوع إثبات الهوية الذي لديك، إذا كنت أحد مواطني المملكة قم باختيار الهوية الوطنية أما إذا كنت أحد المقيمين فاختر الإقامة ثم انقر زر التالي. في حالة اختيارك للهوية الوطنية كوسيلة إثبات لهويتك سوف تظهر لك الصفحة التالية قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية والاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد محدداً باليوم والشهر والسنة ثم اضغط التالي: قم بتعبئة البيانات المطلوبة واحدة تلو الأخرى وفي كل مرة اضغط التالي حتى تنهي جميع إجراءات التسجيل.

في حالة ما إذا كنت أحد المقيمين بالمملكة عليك اختيار التسجيل برقم الإقامة وسوف تظهر لك الصفحة بالشكل التالي: قم بتعبئة البيانات واضغط التالي في كل مرة حتى تنهي جميع الإجراءات. كيفية تسجيل الدخول إلى مساند عبر الموقع الإلكتروني يمكنك تسجيل الدخول للاستفادة من خدمات مساند الإلكترونية وتقديم طلب استقدام عمالة منزلية باتباع الخطوات التالية: عقب إتمام إجراءات التسجيل لأول مرة وفي حال رغبتك الاستفادة من الخدمة، توجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مساند على الإنترنت.

انقر على زر تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية للموقع.

سوف تفتح لك صفحة إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول قمة بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط زر تسجيل الدخول.

بعد إتمام هذا الإجراء توجه إلى الصفحة الرئيسية وفي أسفل الصفحة قم بالنقر على زر تقدم بطلبك الآن لكي تتمكن من استقدام العمالة. طريقة إصدار تأشيرة جديدة من مساند لاستقدام العمالة المنزلية قم بتسجيل الدخول إلى موقع مساند بالطريقة التي سبق شرحها.

سوف تظهر أمامك لوحة التحكم الخاصة بك كما بالصورة: قم بالنقر على أيقونة التأشيرات في يمين الصفحة سوف تظهر لك الصفحة التالية: التأشيرات التأشيرات ستلاحظ وجود ثلاثة أنواع من التأشيرات وهي: تأشيرة عادية: ويستطيع أي شخص أن يحصل عليها إذا كان مستوفياً للشروط المطلوبة من وزارة العمل.

تأشيرة ذوي الإعاقة.

تأشيرة بديلة: ويتم اصدارها خلال الثلاثة أشهر الأولى للعامل في حال رفض العمل أو سفره إلى موطنه. طريقة إصدار تأشيرة عادية عبر مساند قم بالضغط على أيقونة طلب جديد الموجودة أسفل التأشيرة العادية.

سيتم تحويلك إلى صفحة التعهد والإقرار قم بالتعهد بالإقرارات الموجودة في الصفحة بالنقر على أيقونة أتعهد وأقر. ستظهر لك صفحة أخرى تنبهك لضرورة تجهيز الوثائق المطلوبة ويتوجب عليك هنا دفع الرسوم المطلوبة وقيمتها 2000 ريال سعودي يتم سدادها من خلال الصراف أو أي برنامج بنكي.

إثبات القدرة المادية بحيث لا يقل راتبك عن 7000 ريال، أو من خلال شهادة بنكية مطبوعة إلكترونياً توضح رصيد حسابك البنكي والذي يجب ان لا يقل عن 60000 ريال.

قم بتحديد حالتك الوظيفية، ثم انقر زر البدء.

سيتم نقلك إلى صفحة معلومات التأشيرة قم بملء البيانات المطلوبة



قم بتحديد مهنة العامل الذي تود استقدامه.

حدد جنسيه العامل الذي تريده، وجهة قدومه.

ارفع ملف إثبات القدرة المالية.

إنقر زر إصدار الفاتورة، إحصل على رقم الفاتورة ثم قم بتسديد الكلفة عن طريق الصراف أو البنك، وبعد ذلك سوف يتم إصدار التأشيرة بنجاح.

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