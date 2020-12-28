نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في المركز الصحي بالمملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الحجز لموعد في المركز الصحي بالمملكة العربية السعودية من أكثر الخدمات الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة بالعديد من الطرق المختلفة لتقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تعمل الكثير من وزارات المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، من أجل الإرتقاء بالشعب السعودي والتقدم إلى الأمام من بين باقي الدول العربية الأخرى، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث بوضوح عن طريقة حجز موعد في المركز الصحي إلكترونياً.

شروط الحصول على الموعد في المركز الصحي:

هناك بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل الحصول على موعد في المركز الصحي بالمملكة العربية السعودية.

حيث أنه لابد من ضبط الموعد المحدد وعدم التأخير.

وفي حين التأخير عن ثلاثة مواعيد متتالية، فلا تكون هناك فرصة أخرى للحصول على موعد آخر في المركز الصحي بالمملكة العربية السعودية.

ويجب حضور الشخص قبل الموعد بعشرين دقيقة تقريباً، والتوجه المباشر إلى مكتب السجلات الصحية، وذلك لإثبات كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

في حين عدم وجود هذا الشخص سوف يتم حضور مريض آخر.

عند حدوث أي حدث طارئ يسبب تأخير للموعد المحدد، فيجب إبلاغ المركز الصحي من أجل طلب موعد آخر، ويتم ذلك قبل الموعد بساعتين.

هناك موعد واحد فقط لكل خدمة ويتم تحديد مدة معينة لهذا الموعد، ويمكن تحديد الموعد قبل الحجز بأسبوع.

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طريقة حجز موعد في المركز الصحي:

يمكن حجز موعد في المركز الصحي بالمملكة العربية السعودية من خلال التالى:

التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

وعمل تسجيل الدخول على الموقع.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الخدمات.

ومنها إلى خانة خدمات الأفراد والضغط على خانة الموعد.

ثم اضغط على خانة ابدأ.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لذلك.

بعد ذلك البحث عن خانة المتابعة والضغط عليها.

وبعد ذلك يتم اختيار المركز الصحي تلقائياً ثم تقوم بالبحث عن الخدمة التي تود الحجز بها والضغط عليها.

وبعد ذلك يتم اتباع جميع الخطوات و تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

وسوف تحصل على موعد في المركز الصحي.

تطبيق وزارة الصحة السعودية لحجز موعد:

قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بطرح تطبيق إلكتروني عبر متجر جوجل بلاي حتى يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لحجز موعد في مراكز الصحة، وأيضا يمكن من خلال هذا التطبيق تعديل المواعيد التي تم حجزها سابقا أو إلغاء المواعيد، ليس ذلك فقط بل يمكن من خلال التطبيق حجز موعد من أجل إجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.