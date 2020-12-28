حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم والشرقية”.

وذكر في توقعه أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.