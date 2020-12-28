هل يُلزَم صاحب العمل بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟ “الضمان الصحي” يُوضح

بلادي – الرياض :
استعرض مجلس الضمان الصحي عددًا من أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصالات الموحد على مدار أسبوع مضى، وتحديدًا خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر.
وأجاب عن سؤال حول ما إذا كان صاحب العمل مُلزمًا نظاما بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي المتواجدين في المملكة بإقامة دائمة، حيث أكد أن صاحب العمل غير ملزم بذلك، ويلتزم الكفيل بالتأمين عليهم، حيث إن كل من يكفل مقيمًا يشترك لصالحه في الضمان الصحي.
وردًا على سؤال حول مدى إمكانية إضافة منافع على الوثيقة الموحدة، أوضح المجلس أنه يمكن لصاحب العمل إضافة منافع على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وذلك بموجب ملاحق وتكلفة إضافية تشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نصت عليه الوثيقة الموحدة.
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