باستثمار يصل لمليار دولار.. الرياض تتحول لمركز إقليمي لخدمات علي بابا كلاود السحابية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة علي بابا كلاود، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية “STC” وبالشراكة مع صندوق eWTP Arabia Capital، تقديم الخدمات السحابية العامة عالية الأداء في المملكة، حيث من المقرر أن تكون المملكة مركزًا إستراتيجيًا وإقليميًا لعمليات الشركة.

وتسعى الشركتان لاستثمار يصل لنحو مليار دولار مناصفة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تشمل الاستثمارات توفير موارد شاملة عالية المستوى للمساعدة في بناء الاستدامة، بالإضافة إلى افتتاح مركز لشركة “علي بابا كلاود” في الرياض لتقديم خدمات أفضل للعملاء المحليين والإقليميين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، إنهم حريصون على إطلاق هذه الخدمة قبل نهاية 2021، مؤكدًا أنها بمثابة عامل أساسي للبنية التحتية الرقمية، تعادل الكهرباء والبنية التحتية الأساسية لأي بلد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا كلاود، جيف زانج، أن المملكة أصبحت سوقًا إستراتيجيًا بالنسبة للشركة، مشيرًا إلى التزامها بتقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية وأفضل الممارسات التجارية في التحول الرقمي للشركاء والعملاء في المملكة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، المهندس ناصر الناصر، أن هذا التعاون يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية، وهو ما يتناسب مع توجهات رؤية 2030.