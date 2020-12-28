“الحرس الوطني” يعلن عن 86 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. وهذه طريقة التقديم

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الإثنين، عن وظائف شاغرة في عدد من المواقع.

ودعت الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 86 وظيفة مختلفة، من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة والدرجة الجامعية ودرجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وتشمل الوظائف المتاحة في المرتبة الثامنة 3 فرص للرجال، وفي المرتبة السابعة 8 للرجال و2 للنساء، وفي المرتبة السادسة 40 للرجال و16 للنساء، والخامسة 14 للرجال و3 للنساء.

وأكدت أن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها التربوية، كما أوضحت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وفي حال اجتيازها يتم الترشيح النهائي.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، كما أكدت أنه يشترط توفر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وذكرت أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”، وذلك في الفترة من الأحد 19/5/1442 هـ وحتى الخميس الموافق 23/5/1442 هـ.