الكويت تستأنف الرحلات الجوية وتفتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من السبت المقبل

بلادي – الرياض :

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من السبت الموافق 2 من يناير.

وأصدر المجلس قرارًا بعدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية، لينتهي بموعد نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، مؤكدًا أن فتح المنافذ البحرية والبرية سيكون من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

وأشار إلى أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.