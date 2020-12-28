“الصحة” تُجيب على سؤال حول ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل الحصول على لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

ردت وزارة الصحة على استفسار حول مدى ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه لا يوجد ما يمنع من تناول وجبة الإفطار قبل الحصول على اللقاح.

وشددت على ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مَرضية قبل تلقي اللقاح، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض أخرى لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.