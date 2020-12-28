“المجلس الصحي” يصدر ما يقارب 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية خلال عام 2020

بلادي – الرياض :

كشف المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، اليوم (الثلاثاء)، عن إصدار ما يقارب 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص خلال عام 2020، عبر منصة صحة.

وجاء ذلك منذ اعتماد منصة “صحة” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف المنصة إلى إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس نهار العازمي أن المنصة تسمح للمنشآت الصحية وجهات العمل بالاطلاع على تقارير الإجازات المرضية، وتسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية، وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية.

كما تمكّن المنصة الأفراد وجهات العمل من الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية، عبر إدخال رقم الهوية أو الإقامة للمريض أو المرافق مع الرقم المرجعي الخاص بالإجازة المرضية.