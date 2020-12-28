تركي آل الشيخ يعلن حصول “الترفيه” على حقوق عرض مسرحية عادل إمام الأخيرة

بلادي – الرياض :
أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، عن حصول الهيئة على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام باسم “بودي جارد”.
وأوضح آل الشيخ أنه سيتم بث المسرحية قريباً على منصة “شاهد vip” لأول مرة في التاريخ، وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
وتعتبر مسرحية “بودي جارد” أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي، وكان أول عرض لها عام 1999، وشارك في بطولتها الفنان الراحل عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر.
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