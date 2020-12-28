مطالبًا باستحداث وظائف جديدة للخريجين.. “الشورى” لوزارة “الصحة”: أعداد البطالة بالتخصصات المهمة كبيرة

بلادي – الرياض :

ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/1441هـ.

وطالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، الوزارة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة، لافتة إلى أن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير، وذلك رغم أهمية تخصصاتهم.

وقدمت اللجنة عددًا من التوصيات بعد إتمامها دراسة تقرير الوزارة، من بينها الإسراع في إكمال البنية التحتية لنظام الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، كما دعت إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل بالمراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص بهذه المراكز.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين السعوديين في القطاع الخاص.