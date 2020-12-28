نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدارة” التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء والشروط المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء ، قام الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المقرر لبدء التقديم في الوظائف الإدارية التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأحد، حيث تم الإعلان عن وجود 86 وظيفة شاغرة لديها جميع الوظائف مشمولة بسلم الرواتب الخاص بالموظفين العام وذلك لكافة التخصصات للرجال والنساء.

التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الوظائف المعلن عنها متاحة للمواطنين من حملة الثانوية العامة والدبلومات والشهادات المتوسطة، وقد تم تحديد الموعد الخاص بالتقديم حيث يبدأ منذ يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وذلك عبر الموقع الخاص بجدارة، حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع جدارة ويقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم يتم التسجيل في الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.

شروط التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء

أوضح الموقع الخاص بالحرس الوطني أنه يجب على المتقدمين للوظائف المعلن عنها أن تتوافر عدد من الشروط من أهمها: