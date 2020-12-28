“جدارة” التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء والشروط المطلوبة للتسجيل

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عمر شويل - جدة التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء ، قام الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المقرر لبدء التقديم في الوظائف الإدارية التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأحد، حيث تم الإعلان عن وجود 86 وظيفة شاغرة لديها جميع الوظائف مشمولة بسلم الرواتب الخاص بالموظفين العام وذلك لكافة التخصصات للرجال والنساء.
التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء
أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الوظائف المعلن عنها متاحة للمواطنين من حملة الثانوية العامة والدبلومات والشهادات المتوسطة، وقد تم تحديد الموعد الخاص بالتقديم حيث يبدأ منذ يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وذلك عبر الموقع الخاص بجدارة، حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع جدارة ويقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم يتم التسجيل في الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.
شروط التسجيل في الحرس الوطني 1442 للرجال والنساء
أوضح الموقع الخاص بالحرس الوطني أنه يجب على المتقدمين للوظائف المعلن عنها أن تتوافر عدد من الشروط من أهمها:
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية السعودية أصلا ومنشأ، ويتم استثناء من كان برفقة والده أثناء قيامه بخدمة الوطن بالخارج.
- يجب أن لا يقل السن وقت التقديم للوظائف عن 18 سنة وألا يزيد عن 40سنة.
- يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي سيتم عقدها للمتقدمين.
- يجب أن يكون المتقد لائق طبيا، كما يجب أن يجتاز الكشف الطبي.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه من قبل في إحدى القضايا المخلة بالشرف.
- يجب أن تكون طبيعة العمل السابقة له في القطاع الخاص تتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، على أن يتم إرفاق شهادة مصدقة من جهة العمل السابقة موضحا بها المسمى الوظيفي وموعد بداية ونهاية العمل.
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