نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط النتائج من نظام نور المركزي 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور المركزي ، هو نظام قامت وزارة التعليم السعودية بإنشائه حتى يستطيع أولياء الأمور التعرف على نتائج الطلاب، والنظام يحتوي على العديد من الخدمات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومن خلال هذا النظام يستطيع الآباء التعرف على المستوى الذي وصل إليه الأبناء، ومعرفة مدى التزام الأبناء في عملية الحضور إلى المدرسة، ويساعد المعلمين أن يقوموا برصد الدرجات بكل دقة وتنظيم، من خلال تنزيل النموذج الخاص برصد الدرجات للطلاب من على موقع نور، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة التسجيل في نظام نور المركزي، وطريقة معرفة نتائج الطلاب.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي

يجب أن يقوم المستخدم بإتباع الخطوات الآتية للدخول على النظام والتعرف على النتيجة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط نظام نور من خلال الحساب الخاص بولي الأمر. الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل الأبناء. اختيار أيقونة تسجيل طالب جديد. نقوم بإدخال رقم هوية الطالب أو الطالبة أو رخصة الإقامة. إدخال رقم هوية ولي الأمر أو رخصة الإقامة. تسجيل جنسية الطالب أو الطالبة. نقوم بإدخال تاريخ الميلاد للطالب. الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل. تسجيل جميع البيانات التي توجد بجوارها نجمه حمراء. تسجيل رقم الجوال التابع لولي الأمر والبريد الإلكتروني.

رابط نتائج الطلاب

يستطيع الطالب أو ولي الأمر الدخول على نظام نور المركزي للتعرف على النتيجة من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على نظام نور المركزي .

. القيام بتسجيل اسم المستخدم.

القيام بتسجيل كلمة المرور للمستخدم.

نقوم بتسجيل رمز التحقق الذي يوجد على الشاشة.

الدخول على أيقونة عرض النتيجة التي تظهر أمامنا.

نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية

يستطيع ولي الأمر التعرف على نتائج الطلاب من خلال الدخول برقم الهوية عند نسيان الرقم السري من خلال الخطوات التالية:-