معن الشنبري يحتفل بزواجه

دوت الخليج – أحمد السبيعي

أحتفل الأستاذ معن بن محمد الشنبري أخصائي تسويق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء اليوم الاثنين بزواجه بأحد قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة وسط اجراءات صحية احترازية حيث اقتصر الحضور على عدد من الأقارب والاصدقاء والزملاء

أسرة “ صحيفة بلادي” تبارك للأستاذ معن الشنبري الزواج وتتمنى له حياة زوجية سعيدة ، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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