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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم بقى على إجازة منتصف العام ١٤٤٢.. موعد بداية عطلة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ في المقال التالي
عمر شويل - جدة إجازة منتصف العام ١٤٤٢ ومتى موعد عطلة الفصل الدراسي الأول من الأسئلة التي بدأت تتردد على أفواه العديد من الطلاب، فقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد وذلك بعد الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية، ومع اقتراب موعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول يود العديد من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين معرفة موعد الإجازة، وذلك بعد العناء الذي واجه كلا من الطلاب والمعلمين لخوض مرحلة الاختبارات حيث كانت التجربة الأولى للطلاب والعاملين بوزارة التعليم جميعاً، لذلك أول يوم إجازة تعد من أهم الأيام التي ينتظرها كلا من الطالب والمعلم.
موعد اجازة منتصف العام ١٤٤٢
لم يتبقى سوى أيام قليلة وتنتهي اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، حيث بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم 20/12/2020 وستنتهي بمشيئة الله يوم 30/12/2020، وعلى ذلك تبدأ إجازة منتصف العام في يوم 31/12/2020 وتستمر الإجازة لمدة 15 يوم، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم، أصدرت المملكة العربية السعودية قرار من خادم الحرمين الشريفين أن تستمر الدراسة عن بعد مع بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية العام الدراسى 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية، وقد قامت وزارة التعليم السعودية ببعض التعديلات على اعدادات المنصة مما يجعلها أسهل وأيسر على الطلاب وكذلك المعلمين، حتى يصدر قرار آخر بشأن الرجوع الى المدارس أو المداومة على التعليم الإلكترونية.
موعد رجوع الدراسة الفصل الدراسي الثاني
أيام وتنتهي اختبارات الفصل الدراسي الأول ، وبها يكون قد بدأت إجازة الفصل الدراسي الأول ووفقاً لقرار وزارة التعليم السعودية ستمتد العطلة لمدة أسبوعين من تاريخ 30/12/2020 وقد أعلنت الوزارة امتداد العمل بالتعليم الإلكتروني على منصة مدرستي التعليمية التي تحولت إلى مدرسة افتراضية وعملت بفاعلية على استمرار العملية التعليمية على أكمل وجه داخل المملكة العربية السعودية، ونظراً لعدم استقرار الأوضاع في هذه الفترة قررت وزارة التعليم، الاستمرار على طريقة التعليم عن بعد من خلال المنصة وذلك بهدف الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالوزارة، واستمرارية العملية التعليمية داخل المملكة.
التقويم الدراسي 1442
- في بداية كل عام تقوم الحكومة السعودية بوضع تخطيط لموعد كافة الاختبارات وكذلك العطلات الرسمية، وقد جاء التقويم الدراسي لعام 1442 كما يلي:
- جاء وفقاً للتقويم الدراسي التي وضعته وزارة التعليم السعودية أن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442 ستكون يوم الأحد الموافق 5 جمادى الاولى 1442
- كما جاء أيضاً أن موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442/2020 يوم الخميس الموافق 16 جمادى الأول 1442
- على أن يرجع الطلاب إلى الدراسة مرة أخرى في الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق 4 جمادى الآخر 1442
- وجاء أيضاً وفقا لـ التقويم الدراسي ستكون إجازة عيد الفطر 1442 يوم الخميس الموافق 1 شوال
- على أن يستأنف طلاب المملكة الدراسة بعد عطلة العيد مباشرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 شوال 1442
- وذُكر داخل التقويم الدراسي 1442 لهذا العام أن موعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 يوم الأحد 11 شوال 1442
- وعلى ذلك يكون موعد عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 22 شوال 1442، ووفقاً للقرارات الجديدة تعود الدراسة في الفصل الدراسي الثاني إلكترونية عبر منصة مدرستي.
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