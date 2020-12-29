نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر الخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa التطوير المهني ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدمة الذاتية هي خدمة تابعة لوزارة الموارد البشرية وهي منظومة فرعية تابعة للخدمات التي يقدمها نظام فارس، وهي خدمة مسؤولة عن مجموعة من الخدمات التي توفرها الدولة للمعلمين والإداريين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال إرسال الطلبات إلى مديري الهيئات من خلال نظام فارس حتى يتم الموافقة على تلك الطلبات واعتمادها من قبل المسؤولين إلكترونياً، دون الحاجة إلى ذهاب الموظف أو المعلم إلى مقر الإدارات، وذلك ضمن جهود الحكومة السعودية المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية والعاملين عليها داخل الدولة، ومواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم وتطبيقها داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية إرسال بيانات من خلال من نظام فارس edu.sa

بدأت عمليات البحث تتزايد حول كيفية التعامل مع نظام فارس، وخطوات إرسال البيانات والدورات الخاصة بخدمة التطوير المهني، وذلك للحصول على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي من الاداريين، لمعرفة تلك الخطوات اتبع التعليمات التالية:

أولاً: قم بالتوجه مباشرة إلى نظام فارس edu.moe.gov.sa

بعد ذلك قم بالتوجه إلى صلاحيات الخدمة الذاتية لبوابة فارس

ثم قم الآن بالضغط على بيانات الأنشطة للتطوير المهني

قم الآن بكتابة بيانات الدورة النشاط التي تود إرساله

بعد ذلك قم بكتابة اسم الجهة التي اعتمدت الدورة

يمكنك الآن إرسال كافة الأنشطة سواء كانت ورش العمل أو حضور دورات أو إرسال ورق العمل أو دراسة معينة، أو الحصول على حقيبة بحثية.

رابط الخدمة الذاتية نظام فارس

نظراً لتعطل بوابة فارس الخدمة الذاتية وذلك لمدة ثلاث أيام، قامت الحكومة السعودية بتأكيد عمل الموقع مرة أخرى مناشدة كافة العاملين بالقطاع التعليمي التوجه و تسجيل دخول نظام فارس للحصول على العديد من الخدمات، حيث يمكنكم من خلال النظام الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بالبيانات والكشف عن موعد الرواتب، وعمليات الانتداب وكذلك أماكن توزيع الانتدابات، وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد نوهت الوزارة عن قرب موعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، وذا في يوم 31/12/2020، وعلى المعلمين والمعلمات مبادرة التسجيل من خلال رابط الخدمة.