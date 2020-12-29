نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور السعودي.. Noor.sa للحصول على نتائج اختبارات الفصل الأول ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل نظام نور السعودي يبحث عنه العديد من أولياء الأمور والطلاب داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لاقتراب موعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتبدأ فترة انتظار ظهور النتائج، وهي فترة مليئة بالقلق سواء للطالب أو ولي الأمر وذلك لما شهدته الطلاب من ضغوط أثناء الاختبارات، وخوض الاختبارات الإلكترونية لأول مرة، ينتظر الطلاب معرفة نتائج هذا الجهد، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بعمل بعض التعديلات على منصة نور نتائج الطلاب والتي يمكن الآن من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، ولمعرفة خطوات الاستعلام اتبع الخطوات التالية.

تسجيل نظام نور نتائج الطلاب بوابة نور برقم الهوية

بعد التعديلات التى قامت بها وزارة التعليم على العديد من المنصات التعليمية، وبعد الإعلان عن النتائج عبر منصة نور، يبحث أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في نظام نور وهو كالآتي:

أولاً: قم بالتوجه إلى نظام نور الإلكتروني

إذا كان الدخول بواسطة ولي الأمر، يقوم بكتابة بياناته كاملة والتأكد من صحتها

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الطالب

تسلم رسالة تؤكد إتمام التسجيل في نظام نور السعودي

والآن يمكن لولى الأمر الدخول إلى نظام نور السعودي والاستعلام عن النتائج أو الأمور الأخرى المتعلقة بالطالب والمدرسة الملاحق بها.

توزيع درجات المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن كيفية توزيع الدرجات الخاصة بالمرحلة الابتدائية وجاءت على النحو التالي:

أن الصف الأول والثاني الابتدائي يكون على هيئة تقييم أدائي مستمر على مستوى الطالب في كافة المواد الدراسية، ويبدأ توزيع درجات للمواد من بداية الصف الثالث الابتدائي.

توزيع درجات المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول

أعلنت أيضا وزارة التعليم عن توزيع الدرجات الخاصة بالمرحلة المتوسطة والتي جاءت على أن لكل مادة مائة درجة موزعة بالتساوي على الفضل الدراسي الأول والثاني لكل فصل 50 درجة للمادة، ويتم التقييم أيضاً على الأداء الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول والثاني، إن كان هناك وجود لأي استفسار حول هذا الموضوع يمكن ترك السؤال في التعليقات لتتم الإجابة عليها.