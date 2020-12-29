نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الاختبارات النهائية 1442 في السعودية والتقويم الدراسي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الاختبارات النهائية 1442 في السعودية , من الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية، معرفة موعد الاختبارات النهائية لعام 1442 هـ، حتى يَستعدون لها، خاصًة مع الظروف التي مر بها هذا العام الدراسي بسبب انتشار جائحة كورونا، وفي خلال ذلك المقال سَنُجيب على أهم سؤال يُردده أغلب الطلاب وهو متى تبدأ الاختبارات النهائية 1442 في السعودية، فتابعونا.

الاختبارات النهائية 1442 في السعودية

بَعد صدور التقويم الدراسي لعام 1442، تم الإعلان عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول والثاني وبالتالي سَيَعلم الطلبة موعد انتهاء العام الدراسي والتي كانت كالاتي:-

تم تَحديد اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم 5 جمادى الأول 1442 هـ، وحتى يَوم 16 يومًا، وسَيتم منح الطلاب إجازة نصف العام لمدة 14 يومًا، حتى بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 17 يناير 2021.

كما تَم تَحديد مَوعد الاختبارات النهائية في يوم الأحد الموافق 11 شوال 1442ه، على أن تنتهي يوم 22 شوال، وبَعدها على الفور سَتبدأ إجازة نهاية العام.

التقويم الدراسي 2021

مع بداية العام الدراسي لهذا العام أعلنت وزارة التعليم السعودى تَطبيق التعليم عن بُعد، بسبب مرور البلاد بجائحة كورونا، وبَعد فترة قامت بالإعلان عن التقويم الدراسي لعام 1442 ه حتى يَعلم الطلاب موعد الاختبارات ويستعدون لها، وهذا ما جاء في التقويم الدراسي وفقا لما أعلنته الوزارة عبر موقعها الرسمي:-