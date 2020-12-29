نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن دفعة يناير 2021 وإصدار الأهلية بداية العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم موعد صرف حساب المواطن يناير ٢٠٢١ لجميع المستحقين، هذا بعد أن بحث الكثيرين من المستفيدين عن مواعيد صرف دفعة برنامج حساب المواطن يناير 2021، ومع بداية العام الجديد لسد الاحتياجات المالية والالتزامات، وقام البرنامج عبر حسابه علي ’’تويتر’’، بتوفير رد علي كل هذه الأسئلة، وذكر القائمين علي البرنامج أن أهلية حساب المواطن ستكون مع أول يوم في الشهر، وأضاف أن موعد الصرف سيكون كما هو معروف العاشر من كل شهر.

أهلية حساب المواطن 1442

أصدر مسؤولي برنامج حساب المواطن عدد من الضوابط والالتزامات التي يجب اتباعها فيما يخص البرنامج والدعم المقدم، وتضم عدد من الضوابط الهامة مثل، أن الفرد المستقل وذلك للدورة الثامنة والعشرين من البرنامج الصادر في شهر مارس 2020، بالإضافة إلي أن البرنامج قام بتعليق استقبال الطلبات الجديدة من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم مواطن، وكان من ضمن التعديلات التزام المواطنين بإضافة إثبات استقلالية المسكن لكافة الأفراد الذين تجاوزوا سن ال١٨ عامًا أو أكثربجانب أهمية إثبات الأوراق المطلوبة للأهلية التالية:

امتلاك صك ملكية المسكن.

وجود عقد إيجار موحد.

مشهد إثبات سكن أحد المعاهد، أو شحن جامعي.

إثبات سكن الكلية العسكرية.

شروط الأهلية من حساب المواطن

يمكنكم أن تنطبق عليكم أهلية حساب مواطن سعودي، وذلك إذا انطبقت عليكم الشروط الرسمية التي يوفرها البرنامج، وهذه الشروط هي: