نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: هذا ما يواجهه العالم في عام 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عما يواجهه العالم في عام 2020.

وأشار أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس: "في العام المقبل.. من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، دعا إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وقد رأت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل.

وأوضحت المسؤولة، أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، والعمل مع الخبراء حول العالم الذين يدرسون الطفرات الجديدة للفيروس.

وأضافت الخبيرة الدولية في هذا الشأن: "سوف تستمر الطفرات. الطفرات هي عملية طبيعية. هذا لا يؤثر بشكل خاص على الفيروس ذاته، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات، بما في ذلك من وجهة نظر إمكانية انتقال العدوى".

وبحسب قناة روسيا اليوم، كشفت خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون أنواعا جديدة من فيروس كورونا، مضيفة إشارتها إلى أنه "سيتم استلام نتائج عملهم في الأيام والأسابيع المقبلة".