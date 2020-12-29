نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني والموعد المؤكد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، من أهم التساؤلات التي يبحث عنها السعوديين عبر محركات بحث جوجل يومياً، فالمساعدة المقطوعة تتمثل فى مبالغ مالية يتم صرفها لفئات محددة بناء على شروط ومعايير تتطابق عليهم تم وضعها بمعرفة وزارة التنمية الاجتماعية.

وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف المساعدة المقطوعة لم يتم تحديدة حتى الأن، فتأخير صرف تلك الدفعة يرجع للظروف الأقتصادية التي تواجها السعودية بسبب أزمة كورونا، والجدير بالذكر هنا أن مقطوعة الضمان الاجتماعي يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال اتباع تلك الخطوات:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل رقم السجل المدني. كتابة الرمز المرئي. سوف تنتقل لصفحة تشتمل على كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها والأسماء التي سيتم صرف المبالغ المالية لهم.

أهمية تحديث بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من المساعدة المقطوعة عند الطلب لذلك، موضحه أن تحديث البيانات يمنع مواجهة المواطن لأي مشاكل فى صرف المقطوعة، فيتم عمل تحديث دوري للمعلومات وذلك من خلال أن يقوم المواطن بالتسجيل وكتابة البيانات الخاصة به من جديد وتحديثها.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

إلا يقل عمر المتقدم على المساعدة المقطوعة عن 35 عام

إلا يتعدى الدخل الشهري للمواطن عن الحد الأدني الذي تم تحديده بمعرفة الوزارة.

إلا يكون للمتقدم سجل تجاري بأسمه.

أن يكون مواطن سعودي يقيم على أراضي المملكة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1442

تصرف المساعدة المقطوعة للأسر بدون عائل. تصرف المساعدة المقطوعة للأرملة. تصرف المساعدة المقطوعة للفقراء. تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء على حد سواء. أصحاب الدخل المحدود والمنخفض. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. أسر السجناء. المرأة المطلقة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمساعدة الضمان الاجتماعي من شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، والفئات التي تستحق الحصول على المقطوعة الضمان الاجتماعي، وطريقة الاستعلام، بالاضافة للموعد المؤكد لصرف المساعدة المقطوعة في السعودية، وسوف نوضح لكم القيمة المالية التي سيتم صرفها لمساحقيها فور الإعلان عنها وعن موعد صرف الدفعة الجديدة قريباً.