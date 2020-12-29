نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي ١٤٤٢ نتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي هي أبرز عمليات بحث طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة بالسعودية. كما يزداد بحث أولياء الأمور عن عن نتائج الطلاب برقم الهوية نظرا لفقدان العديد منهم اسم المستخدم خاصة مع إطلاق منصة مدرستي بداية العام الدراسي. ومع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي الموافق ٢٤ ديسمبر، تصاعدت عمليات بحث الطلاب عن رابط نتائج نظام نور ١٤٤٢. إضافة إلى ذلك يتطلع العديد من الطالبات عن كيف اطلع نتيجتي من منصة مدرستي التي تحصلت عليها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442. كما يتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ نظام نور بعد اعتماد النتائج رسميا في المنصة منصة مدرستي.

نتائج منصة مدرستي 1442

المنصة منصة مدرستي هي عبارة عن مدرسة أونلاين تقدم الحصص والاختبارات عبر شبكة الإنترنت. والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بداية العام الدراسي الحالي ١٤٤٢ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم شرح الحصص والدروس عبر المنصة خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم الواجبات والاختبارات من خلال منصة مدرستي. وتقدم منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات الالكترونية للطلاب، وأهم الخدمات ما يلي:

المحتوى التعليمي المتنوع بين الكتب، فيديوهات شرح الحصص والدروس.

الواجبات واختبارات الطلاب.

أدوات التعليم التي تساعد الطالب على التطوير ذاتيا.

قنوات لتسهيل التواصل بين المعلم والطالب.

تحليل أداء الطالب وتحليل النتائج.

تقارير واحصائيات شهرية تحدد مستوى الطلاب.

كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي ١٤٤٢

نعرض لكم طريقة استخراج شهادة الطالب عبر منصة مدرستي والتي تسهل على الطالب استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي لمعرفة درجات الاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وذلك بعد انتهاء رصد درجات الطلاب رسميا ورفع النتائج عبر منصة مدرستي التعليمية. ويتم استخراج نتائج الطلاب 1442 للإجابة عن سؤالكم كيف اطلع الشهادة من منصة مدرستي بإتباع الخطوات التالية: