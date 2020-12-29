نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور للتعليم برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بداخل المملكة العربية السعودية بإنشاء عدة منصات للتعليم الإلكتروني “اون لاين” وذلك للاطلاع على المناهج الدراسية للطلاب، ومتابعة أولياء الأمور لسير النظام التعليمي لأولادهن الطلاب بشكل سليم، ومن هذه المنصات منصة مدرستي لشرح المناهج التعليمية وهي خاصة بالطلاب، ومنصة نظام نور وهي خاصة بالنتائج والخدمات الطلابية وتساعدهم بدلًا عن النزول والذهاب إلى مقر الإدارة التعليمية التابعة للطالب.

نظام نور

يعد نظام نور للتعليم النظام المتبع لدي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أفضل المنصات التعليمية الالكترونية، تم إنشاءه حديثًا، وهو يعمل على رصد النتائج وإظهارها لكافة الطلاب والطالبات في كافة المراحل بعد انتهاء الامتحانات والاختبارات لكل الصفوف والمراحل التعليمية اون لاين عن طريق منصة حكومية تابعة لوزارة التعليم الحكومي، وقامت وزارة التعليم بإنشاء هذا النظام تسهيلاً على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة وحفاظًا على سلامة الطلاب، ولم تقتصر وزارة التعليم بخدمة تقديم النتائج فقط على نظام نور بل يقوم بتوفير الجداول الدراسية الخاصة بالطالب وجداول الاختبارات، وفي الوقت الحالي تقوم الوزارة بإضافة خدمات مميزة للموقع ليكون بذلك شامل المنهج التعليمي بالكامل.

خطوات التسجيل في نظام نور للتعليم

قامت وزارة التعليم بتسهيل خطوات التسجيل في نظام نور للطالب ولولي الأمر، وسنوضح طريقة التسجيل في الخطوات الآتية:

أول الخطوات للتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام نور الخاص بأولياء الأمور عام 1442. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية قم بالضغط على زر كلمة” تسجيل الأبناء”. بعد ذلك ستظهر لك صفحة قم بالدخول على كلمة” التسجيل الخاص بالطالب المستجد”. سيطلب منك الموقع إدخال إثبات هوية للطالب كرقم الهوية. قم بتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب، وإدخال بطاقة هويتك التي تثبت هذه القرابة. أهم خطوه من خطوات التسجيل في نظام نور للتعليم إدخال رقم جوال لولي أمر الطالب أو البريد الإلكتروني الخاص به. أدخل كافة المعلومات الأخرى الذي يطلبها الموقع منك كالجنسية الخاصة بالطالب، وتاريخ ميلاده. بعد ملئ البيانات المطلوبة، قم بالضغط على زر التسجيل.

إن قمت بإدخال المعلومات بصورة صحيحة ستظهر لك علامة خضراء، وإن ظهر لك علامة حمراء فقم بإكمال البيانات المقابلة لها.

طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور للتعليم برقم الهوية

قامت وزارة التعليم السعودية بعمل امتحانات الإلكترونية لكافة المراحل التعليمية ثانوية أو متوسطة أو ابتدائية، ويعود السبب في ذلك إلى الحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، وتقوم الوزارة بنشر النتائج الخاصة بالطلاب على نظام نور التعليمي، ويمكنك عزيزي القارئ معرفة النتائج من خلال متابعة الخطوات التالية:

أولاً يجب على ولي الأمر أو الطالب عمل حساب خاص بالطالب في نظام نور لسهولة التسجيل ومعرفة النتائج.

قم بالدخول على الصفحة الخاصة نظام نور للتعليم.

بعد فتح الصفحة قم بالدخول على زر اختيارات.

أضغط على تسجيل الدخول للطلاب، وقم بتعبئة البيانات الخاصة بالطلاب التي يطلبها الموقع منك، وأحرص عزيزي القارئ إدخال البيانات بصورة صحيحة لكي لا يحدث أي التباس أو خطأ.

سيقوم الموقع بإرسال رمز تحقق إلي هاتفك الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بك، قم بكتابته في الخانة المخصصة لذلك، وتأكد جيدًا من صحته، وأضغط على زر تسجيل الدخول.

سيظهر لك الموقع عدة اختيارات، قم بالنقر على ايقونة نتائج الطلاب المستجدين وأختر المرحلة التعليمية للطالب.

سيظهر لك الموقع خانة فارغة ما عليك إلا إدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب لتظهر لك النتيجة الخاصة به على الشاشة.

وختامًا وبعد أن قمنا بذكر نظام نور وخدماته الطلابية، وكيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب، يجب عليك عزيزي القارئ عند تسجيلك في نظام نور التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.