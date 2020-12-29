تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1442 رابط قياس qiyas هيئة تقويم التدريب والتعليم

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عمر شويل - جدة تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1442 يتم وفق ما ذكرته هيئة تقويم التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية اعتباراأ من الاثنين 28 / 12 /2020 الموافق 13/ 5/ 1442 هـ، وهو التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي المخصص للمتقدمين على الوظائف الإدارية في نظام الخدمة المدنية، وسيتم الاختبارات اعتبارا من السبت 16/ 8/ 1442 هـ الموافق 27/ 3/ 2021 م، وإليكم من موقع ثقفني تفاصيل التقديم والشروط.

تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1442

من خلال البحث الحالي في السعودية الذي يكثر حول نظام نور، فقد اعلن المركز الوطني للقياس كذلك بفتح باب التسجيل الإلكتروني في اختبارات القدرة المعرفية الورقي بالدخول على رابط المركز الوطني للقياس، ووفق أعلان تقديم اختبار القدرة المعرفية فإنه هذا الاختبار مقتصر التقديم على من سبق له الدخول في الاختبار الماضي الضي تم عقده في شهر نوفمبر 2020، بينما الجميع لهم أحقية التسجيل عبر موقع قياس بتاريخ الأحد 10/ 1/ 2021 م، ويتطلب قياس للتسجيل تعبئة نموذج الدخول وكتابة:

رقم السجل المدني

كلمة المرور

التأشير على لست روبرت

ثم تسجيل الدخول

ما هو اختبار القدرة المعرفية للجامعيين

إن هذا الاختبار مخصص للجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير والذي يمنح المتقدم الحصول على وظائف في سلم رواتب الموظفين بالخدمة المدنية على المراتب (السادسة- السابعة- الثامنة- التاسعة)، ويحتوي على اختبارات تتضمن القدرة اللفظية والكمية والاستيعابية، وأيضا المكانية.

تعليمات تقديم اختبار القدرة هيئة تقويم التدريب والتعليم

أن اختبارات القدرة المعرفية يمكن دخولها ل (7) مرات في خلال 3 سنوات

صلاحية شهادة اجتياز القدرة المعرفية 5 سنوات

التقديم إلكتروني عبر موقع قياس في الموعد المحدد

يتم أجراء الاختبارات في الموعد المحدد

لابد من الدخول بوثائق تثبت الهوية

اشتراط الحضور بالذي الرسمي

مدة الاختبار ما بين 3 إلى 4 ساعات

يمنع استخدام الأله الحاسة

لا يمكن استخدام مسودة في الاختبار الورقي

خطوات التسجيل المركز الوطني للقياس

كما ذكرنا التسجيل من خلال موقع قياس الإلكتروني، ولابد من إنشاء حساب، والتسجيل من خلاله.

وهذا الاختبار مخصص لاستكمال من تقديم في الاختبار السابق بشهر نوفمبر 2020، بينما يتاح للكافة التقديم في يوم الأحد الموافق 10/ 1/ 2021 م، وإنشاء الحساب والاستفادة من الخدمة متاحة بسهولة لكل من:

سعودي الجنسية

والمقيم في السعودية ولديه إقامة خاصة

أو زائر إلى السعودية بجواز مستقل ولا يستطيع استخراج إقامة نظامية.

بذلك يتم بسهولة الدخول على المركز الوطني للقياس وإنشاء حساب بكتابة وتعبئة نموذج البيانات، ثم الدخول عليه والتسجيل بالاختبارات المتاحة.