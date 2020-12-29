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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول ومعرفة النتائج في نظام نور برقم الهويه عام 1442، يعتبر نظام نور أحد أفضل الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لمساعدة الطالب في الحصول على الخدمات إلكترونيا، حيث أن نظام نور من الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها طلاب المراحل التعليمية المختلفة مثل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، وأيضاً أصبح له أهمية كبرى لأولياء الأمور حيث أنه يساعدهم في الحصول على النتائج من خلال الدخول برقم الهوية، وقد أصبح البحث عن نظام نور اليوم من أكثر ما يبحث عنه الطلاب في المملكه العربية السعودية وهذا من اجل الحصول على نتيجه الفصل الدراسي الاول لمختلف المراحل التعليمية داخل المملكه العربيه السعوديه، حيث أنه قد أقترب موعد عرض النتائج على المنصات الخاصه بوزارة التعليم السعودية، وبما أن نظام نور أحد الأنظمة الخاصة بوزارة التعليم السعودية قد تم عرض نتائج الطلاب عليه والهدف من هذا النظام هو تسهيل عمليه البحث عن نتائج الطلاب بكل سهوله ويسر، وأقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال كيفية إنشاء حساب في نظام نور ومعرفة النتائج برقم الهوية.

طريقة إنشاء حساب أولياء الأمور في نظام نور

قد أصبح نظام نور من أفضل الأنظمة الإلكترونية حيث يلجئ إليه موقع بوابة المستقبل لإستكمال البيانات منه، والآن أصبح من الممكن لولي امر الطالب ان يقوم بانشاء حساب على نظام نور وذلك عن طريق تنفيذ بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور. ثم يقوم بالدخول إلى قائمة الموقع وإختيار إنشاء حساب جديد. ثم يقوم بإختيار حساب ولي الأمر. الآن يبدأ في ملئ البيانات المطلوبه مثل كتابه إسم المستخدم ثم إدخال رقم الهويه الوطنيه أو إدخال رقم الإقامه بالنسبة للمقيمين. وبعد ذلك يقوم بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. الآن نقوم بكتابة رقم الهويه الوطنيه للطالب ثم الضغط على زر التسجيل.

كيفية الحصول على النتائج من نظام نور برقم الهويه عام 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بتسهيل الحصول على نتيجه الطلاب في جميع المراحل التعليمية ابتدأ من مرحله الصف الأول الإبتدائي حتى المرحله الثانويه وهذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور برقم الهويه عن طريق الخطوات التاليه:

نقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور.

الآن نقوم بإختيار نتائج الطلاب.

نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم رمز التحقق.