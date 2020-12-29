رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 تسجيل الدخول وزارة التعليم السعودية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 من أجل تسجيل الدخول لخدمات وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في طلب الإجازات بالنسبة للمعلمين والمعلمات وهذا بجانب بعض الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية لجميع العاملين في القطاعات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأنها قد قررت بشكل رسمي فتح باب التسجيل والقبول في نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، وهذا حتى يتمكنوا من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدم عبر النظام خلال الفترة الحالية.

ويذكر بأن الجهات المسؤولة عن خدمات فارس 1442 قد كشفت عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية وطالبت كل المعلمين بضرورة الإسراع في التسجيل على مدار الساعات المقبلة.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية وزارة التعليم

يجب على المعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية الآن الإسراع في تسجيل أسمائهم ضمن نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 خلال هذه الفترة، وهذا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع “نظام فارس” عبر شبكة الإنترنت.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول والموجودة على أعلى يمين الصفحة.

ابدأ في كتابة كل المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل نظام فارس الخدمة الذاتية.

تأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

اضغط على موافق وتأكيد الطلب.

والجدير بالذكر بأن هناك العديد من الخدمات المقدمة عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية في هذه الفترة بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي :