نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة أصبح أكثر سهولة ويسر عن الفترات السابقة، إذ قامت المملكة بتقديم الاستعلام برقم الهوية، وعبر العديد والعديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح للمقيم بالملكة العربية السعودية معرفة موقفه من السفر إثر ذلك، ويكون الاستعلام عبر الإنترنت توفيرا للجهد والعناء والوقت. وتم تقديم هذه الخدمة بالتوافق مع الدول الأخرى لضمان صحة وسلامة العملية وتتيح خدمة تأشيرة خروج وعودة الخروج والرجوع لعملك بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس وسهل ودون أية مشاكل.

الاستعلام عن التأشيرة من المديرية العامة للجوازات

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بطرح خدمة معرفة تأشيرة خروج وعودة والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا بالعديد من المنصات التابعة للحكومة بالمملكة العربية السعودية لضمان أمن وسلامة العملية وذلك لتوفير الجهد والعناء وخلال بضع دقائق لا أكثر لضمان راحة المقيم أو الوافد.

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استعلام عن تأشيرات خروج وعودة بمنصة أبشر

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بمنصة أبشر سهل جدا ويمكن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية استخدامه بسهولة ويسر وبشكل آمن تماما تبعا لخصوصية الموقع باتباع الخطوات الآتية:

أولا عليك بالدخول لصفحة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

بعدها اختر منصة أبشر من الخيارات المقدمة أمامك على الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.

يمكنك الدخول على منصة أبشر مباشرة من هنا ثم اختيار أبشر للأفراد.

اختر من الخيارات المقدمة بعد ذلك خيار الخدمات الإلكترونية بعدها سيطلب منك تسجيل الدخول بمنصة أبشر عليك إذا تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك.

بعدها اختر خيار الجوازات من الخيارات أمامك.

ثم اضغط على الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة بالمعلومات الخاصة بك وقم بالتأكيد على صحتها لتكون البيانات صحيحة تماما لضمان سلامة العملية.

منصة مقيم للاستعلام عن التأشيرات

قدمت المملكة العربية السعودية منصة مقيم أيضا للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للملكة العربية السعودية ويمكنك الاستعلام كالآتي:

قم بالدخول على صفحة مقيم هنا .

اختر التحقق من التأشيرات من الخيارات الموضحة أمامك.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك.

اختر المطابقة بأي خيار تريده سواء كان بسمك أو رقم التأشيرة أو تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بإدخال المطابقة التي قمت باختيارها مسبقا.

بعدها اضغط على كلمة تحقق.

بعدها تظهر كل البيانات الخاصة بعملية التأشيرة الخاصة بك.

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خدمات تأشيرة خروج وعودة من المواقع

أضافت المملكة العربية السعودية خيار طباعة تأشيرة خروج وعودة مباشرة من المواقع الإلكترونية للتسهيل على المقيم أو الوافد ويمكن ذلك بتوصيل طابعة بالجهاز الخاص بك واضغط أمر طباعة.

صلاحية تأشيرة خروج وعودة

تسمح صلاحية تأشيرة خروج وعودة للمقيم أو الوافد له ب6 أشهر للذهاب لبلده والعودة لعمله بالمملكة العربية السعودية بعدها وتوجد حالات زيادة في الوقت وتعد تلك من الاستثناءات في حالة تعدي فترة ال6 أشهر وعدم العودة لا تسمح له المملكة العربية السعودية بالعودة مجددا أو حتى دخول أراضيها إلا بعد دفع الغرامات المستحقة لتعدي تلك الفترة وبعدها تصدر إقامة جديدة للوافد أو المقيم.