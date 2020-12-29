نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في نظام فارس والخدمات التي يقدمها وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في نظام فارس 2020 ، لقد كثر البحث في الأيام القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية عن نظام فارس والتسجيل في نظام فارس ، ويعتبر نظام فارس من الخدمات التي تساعد الموظف المعلم الإداري بالحصول على موافقات لازمه وأشياء أخرى مشاكل إلى ودون الرجوع للإدارة ، و يمكن للموظف تتبع المعاملة لحين ظهور نتيجة القرار على الموقع ويعتبر النظام فارس من اكثر الأنظمة المفيدة والمتميزة داخل المملكة العربية السعودية ، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا موقع ثقفني الكرام عن طريقه التسجيل في نظام فارس وطريقه الاستعلام عن العلاوة السنوية و ما هي الخدمات التي يقوم بتقديمها نظام فارس.

كيفية التسجيل في نظام فارس 2020

هناك بعض الخطوات التي يقوم بعملها الموظف للاستفادة من نظام فارس والتسجيل عليه في الاستعلام عن الخدمات التي تتاح والتي من بينهم ألعلوات السنوية ، و يجب على الموظف إنشاء الحساب من خلال بوابه الخدمة الذاتية على موقع وزاره التربية والتعليم وهذه الخطوات هي :

الدخول على موقع فارس الخدمات الذاتية وهو موقع فرعي من وزاره التربية والتعليم.

تقوم بالضغط على التسجيل في فارس لأول مره.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم بطاقه الهوية الوطنية.

بعد ذلك تقوم إدخال الايبان البنكي والذي تقوم بالصرف الراتب عليه.

ثم بعد ذلك يتطلب منك إدخال البريد الالكتروني الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

ثم بعد ذلك تظهر Submit تقوم بالضغط عليها.

ثم بعد ذلك سوف تصل لك رسالة على هاتفك الجوال بها كلمه السر أو رمز التفعيل.

يمكنك تحديث رمز التفعيل من خلال اتصالك برقم الموحد 19996 .

بعد ذلك يكون قد قمت بالتسجيل في نظام فارس للاستفادة من الخدمات الذاتية.

طريقه الاستعلام عن العلاوة السنوية

قد اعلن عدت من الإدارات التعليمية في إرسال رواتب الموظفين التي تضمنت قيمه العلاوة السنوية وهي مبالغ ثابته تمثل نسبه من الرواتب ، يضاف رواتب الموظفين الحكوميين في بداية كل عام ميلادي معنى ذلك أن شهر يناير الماضي يقول له قيمه للعلاوة السنوية لهذا العام الذي نحن فيه

ما خدمات يقدمها نظام فارس

إبلاغ مباشره بعد الإجازة.

بلاغ غياب موظف.

طلب تعديل مده الإجازة.

طلب تمديد أجازه.

طلبات الإجازات.

طلب بدل موظف.

طلب إلغاء أجازة.

طلبات البدلات.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان الانتدابات.

الطلبات المعلقة.

طلب قطع إجازة.

كشف الراتب.

استعلام عن طلبات الموظفين.

طلبات تقاعد.

البيانات الأساسية للموظف.

استعلام عن الموظفين.

رفع مباشره لموظف بسبب إجازة.

خطوات الاستعلام عن الراتب من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الراتب في نظام فارس للخدمة الذاتية وهذه الخطوات هي :

يجب عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والكود . بعد ذلك تقوم باختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. ثم تختار استعراض بيانات التسكين. ثم بعد ذلك تقوم باختيار إضافة. بعد ذلك يظهر لك قرار التسكين وحالة الموظف قبل وبعد قرار التسكين.

كيفية تعريف الراتب في نظام فارس

يقدم نظام فارس للخدمة الذاتية العديد من الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من علي منصة نظام فارس مثل تعريف الراتب الخاص بالموظف و يمكنك التعريف من خلال الخطوات التالية :