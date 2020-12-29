نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ورابط تسجيل الدخول وإرسال أنشطة التطوير المهني والإجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 يعد من الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف توصيل الخدمات الإلكترونية إلى المعلمين والمعلمات في السعودية ومن بينها تسجيل الدخول وكذلك إرسال أنشطة التطوير المهني وكذلك إرسال الإجازات اليومية والشهرية والسنوية وهذا بجانب باقة كبيرة من الخدمات الأخرى التي نالت استحسان كل المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أنطلق نظام فارس الإلكترونية خلال الفترة الماضية وقد نجح في تحقيق استفادة كبيرة لكل المعلمين والمعلمات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث بدأت الوزارة في تقديم باقة كبيرة من الخدمات للمعلمين وقادة المدارس عبر الموقع الإلكتروني نظام فارس الخدمة الذاتية.

وكانت أبرز الخدمات المقدمة عبر مشروع فارس الإلكتروني قد جاءت على النحو التالي:

إرسال الإجازات.

الاستعلام عن الرواتب.

طلب وإلغاء الإجازات السنوية والشهرية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول

خصصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رابط مباشر يمكن كل المعلمين والمعلمات من الاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ويمكن الآن زيارة الموقع من خلال الدخول إلى الرابط التالي بحسب موقع وزارة التعليم : “موقع نظام فارس الخدمة الذاتية 1442“.

خطوات تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

كشفت وزارة التعليم عن طريقة تسجيل الدخول وإرسال الإجازات وكذلك تأكيد الغياب وإرسال أنشطة التطوير المهني من خلال قادة المدارس في الفترة المقبلة، وهذا بحسب ما أعلنته وزارة التعليم السعودية خلال هذه الفترة.

وقد جاءت طريقة تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442: