نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس ١٤٤٢ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس ١٤٤٢ بعد التحديثات والخدمات الإلكترونية الجديدة، التي تزايد عليه عمليات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يعد نظام فارس 1442 من احدث الأنظمة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية والمختص بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والتي تضم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بالمملكة إضافة علي ذلك الرواتب والترقيات والإجازات وإخلاء طرف وتقديم إجازة مرضية والكثير من الخدمات والمزايا الجديدة والتي نوضحها إليكم عبر موقعكم ثقفني، كما نقدم لكم خطوات الدخول علي موقع نظام فارس الالكتروني.

رابط نظام فارس ١٤٤٢

الدخول علي منصة نظام فارس الالكتروني. النقر على الخدمات الإلكترونية. تسجيل الإسم وكلمة المرور. تسجيل الرمز المرئي. أخيرا النفقر على تسجيل الدخول.

خدمات نظام فارس الالكتروني للموظفين

تعد أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس إلي الموظفين طلبات (التقاعد، إلغاء اجازة، تمديد اجازة، تعديل بداية اجازة، قطع اجازة، البدلات، الإجازات، تعديل مدة إجازة)، فيما يمكن الموظف الاستعلام عن العديد من الخدمات من خلال نظام فارس والتي تأتي في مقدمتها التالي:

جميع بيانات السجل الوظيفي.

كشف حساب بالرواتب.

بيانات خارج الدوام.

بيانات الانتدابات.

الطلبات المعلقة

معلومات السجل التاريخي للموظفين.

خدمات نظام فارس للمديرين

تتمثل حزمة خدمات نظام فارس الالكتروني للمديرين في توفير بلاغات غياب الموظفين وكذلك طلبات البدلات والمكافأة، بالإضافة إلي رفع مباشرة للموظف بسبب الإجازة، كما يمكنك الاستفادة من نظام فارس للترقيات، بالاضافة إلي خدمات معرفة الرتب والعلاوات الجديدة 1442ه‍.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لأول مرة

تستطيع الدخول والتسجيل فى نظام الخدمة الذاتية عبر نظام فارس الالكتروني من خلال الدخول علي رابط الخدمة الذاتية ثم القيام بتسجيل البيانات التالية:

