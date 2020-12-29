نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية وطريقة التسجيل ورصد أنشطة التطوير المهني للمعلمين عبر الخدمة الذاتية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف من خلال المقال على رابط نظام فارس الجديد 1442 وطريقة التسجيل في الدورات التدريبية وغيرها من الخدمات التعليمية الأخري، حيث يشهد رابط نظام فارس 1442 إقبالاً كبيراً من جميع العاملين في المنظومة التعليمية، وذلك لما يقدمه النظام من خدمات إلكترونية متنوعة، وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن أنشاء موقع نظام فارس الإلكتروني من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية للعاملين بها مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، حيث تسعي المملكة لإدخال التكنولوجيا في كافة المجالات، وذلك وفق رؤية 2030 التي تتبعها المملكة بهدف النهوض بالمملكة في كافة المجالات.

رابط نظام فارس الجديد 1442

يعد رابط تسجيل دخول الخدمة الذاتية في نظام فارس من أكثر الروابط أهمية في النظام، حيث يشكل نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 أهمية كبيرة لدي الجميع، حيث يمكن لجميع المعلمين والإداريين، وكذلك العاملين الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر النظام بشكل مباشر عبر تسجيل الدخول في نظام فارس، واختيار الخدمة الذاتية، والتي تتيح الاختيار من بين الخدمات المتنوعة عبر النظام، كذلك يمكن لجميع العاملين تسجيل الدورات التدريبية من خلال النظام، وهو الأمر الذي ساعد كثيراً في إنهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وكان نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 قد توقف عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة، وهو الأمر الذي أدي لتعطيل كافة الخدمات الخاصة بالمعلمين، حيث طالب الجميع بتوفير بديل لنظام فارس الإلكتروني من أجل إنهاء كافة الأمور التي يحتاج المعلمين لإنهاءها، وخاصة أن الكثير من المعلمين لم يتمكنوا من تسجيل الدورات التدريبية الخاصة بهم رغم اقتراب موعد إغلاق السجيل، وقد قامت وزارة التعليم بتوفير رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بشكل سريع حتى يتمكن الجميع من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.

تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية

للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر نظام فارس التعليمي، يجب على الجميع تسجيل الدخول في نظام فارس، حيث يقوم جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالدخول عبر رابط موقع فارس الإلكتروني، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقيق، وبعدها يتم الانتقال إلي منظومة الخدمة الذاتية، والاختيار من بين الخدمات المتنوعة الموجودة بالنظام.

أهم خدمات نظام فارس الجديد 1442

الاستعلام عن الراتب.

قطع الإجازة.

تقديم طلب البدلات.

طلب بدل لموظف.

تقديم طلب أجازة.

تقديم طلبات النقل.

معرفة العلاوة السنوية.

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عملها من أجل إرسال بيانات التطوير المهني عبر نظام فارس، وهي:

الدخول عبر رابط موقع نظام فارس الخدمة الذاتية

الانتقال إلي بيانات الأنشطة للتطوير المهني

إدخال اسم الدورة والجهة التي تم الحصول منها على الدورة