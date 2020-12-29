بلادي – الرياض : أغلقت أمانة الطائف، أنشطة تجارية مخالفة، ضمن الجولات الرقابية المسائية لبلدية شمال الطائف الفرعية. وضبطت الأمانة مواد منتهية الصلاحية، خلال الجولات على المحلات التجارية بنطاق الفرع. فيما تابعت بلدية السيل الصغير الفرعية، تطبيق الأنشطة التجارية للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، ورصد تجاوزات صحية ونظامية. في السياق نفسه، كثفت فرق الرش التابعة للأمانة جهودها، واستهدفت 80 حيًا في خطتها للمكافحة الحشرية، ورصد بؤر التكاثر والمواقع الرطبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة الطائف تغلق أنشطة تجارية بسبب مواد منتهية الصلاحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.