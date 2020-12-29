“الغذاء والدواء”: هذا ما يجب فعله عند الرغبة في إجراء جلسات الليزر

بلادي – الرياض :
نصحت هيئة الغذاء والدواء، زوار عيادات الجلدية والتجميل، بسؤال الطبيب المختص عن المخاطر والأعراض الجانبية المحتملة قبل البدء بجلسات الليزر.
وأضافت أنه يجب على الراغبين في إجراء جلسات الليزر مراجعة طبيب الجلدية قبل البدء بها، مشددة على ضرورة الحرص على ارتداء نظارات الحماية من الليزر المناسبة والخالية من أي كسور أو خدوش.
ولفتت إلى ضرورة التأكد من عدم وجود أي أسطح عاكسة مثل المرايا في غرفة الليزر.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تخص أجهزة الليزر عبر الرقم الموحد 19999.
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