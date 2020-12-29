“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية، ابتداء من غد الأربعاء وحتى الجمعة على أجزاء من مناطق المملكة.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة هي أجزاء من (الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ) ، حيث تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياحا نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.