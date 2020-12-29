خادم الحرمين يوجه دعوة لسلطان عمان للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

بلادي – الرياض :

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وسلم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، إلى نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، واستعرض الطرفان الإنجازات التي تتحقق لشعوب الدول الأعضاء، متذكرين جهود السلطان الراحل، قابوس بن سعيد في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الأمين العام عن شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.