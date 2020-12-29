“الأرصاد”: أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم غد وحتى الجمعة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية قد يصاحبها رياح نشطة على بعض مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد (الأربعاء) إلى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن الأمطار ستهطل يوم غد فقط على سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل، وتبوك والوجه وضباء، وحقل وتيماء، بينما سيستمر هطولها يومي الأربعاء والخميس على رفحاء وعرعر وطريف.

وأضاف أن الأمطار ستهطل يومي الخميس والجمعة على مكة المكرمة وجدة ورابغ وخليص والجموم والكامل والطائف، وميسان والعرضيات، وأضم والخرمة، وتربة ورنية والموية، والليث، والقنفذة، والمهد ووادي الفرع، والمدينة المنورة وينبع، وبدر والعيص، والحناكية.

كما يستمر هطولها في نفس الفترة على الباحة وبلجرشي، والمندق والمخواة، وقلوة، وبني حسن، والحجرة، والقرى، وبريدة وعنيزة، ومعظم محافظات منطقة القصيم، وحفر الباطن والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي.

وتوقع المركز أن تشهد الدوادمي، وعفيف، والقويعية، والغاط والزلفي، والمجمعة يوم الجمعة فقط هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما يمتد هطول الأمطار من يوم غد وحتى يوم الجمعة معظم محافظات منطقة حائل.