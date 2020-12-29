خالد الفيصل يكلف القحطاني وكيلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة

بلادي – الرياض :
أصدر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، قرارا بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلاً لإمارة المنطقة.
يذكر أن القحطاني شغل منصب المدير العام لمعهد الإدارة العامة في الفترة 1437 – 1441هـ، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة فرجينيا كومنولث، بأمريكا في مجال فلسفة الإدارة والسياسة العامة، كما حصل من نفس الجامعة على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، وهو حاصل على درجة الماجستير في مجال علم النفس، جامعة ميسوري.
وساهم في العديد من الدراسات والاستشارات في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم، والموارد البشرية، لعددٍ من الأجهزة الحكومية، ومنظمات الأعمال في المملكة ودول الخليج العربي.
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