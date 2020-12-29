نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نظام ساهر الرسمي للاستعلام والاعتراض على المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام ساهر المروري مشروع متكامل يساهم بشكل كبير للغايةٌ في حل أكبر المشاكل التي تعرضت المملكة، في الفترة الأخيرة وهي مشكلة المرور، مخالفات المركبات، التحكم في الإشارات، ووضع نظام ساهر الرسمي للاستعلام على المخالفات المرورية وأسعار المخالفات، وهو صارم وحازم للحد من الحوادث المرورية التي عصفت بالمملكة في الفترة الأخيرة وتسببت بشكل كبير في خسائر مادية وحالات وفيات وعجز لدى الكثير من الشباب السعودي بسبب القيادة المتهورة ومخالفة التعليمات المرورية.

فمع إطلاق برنامج ساهر المروري تم ضبط وإدارة حركة المرور بشكل آلي وتم التحكم في غالبية الطرق السعودية ولكن مع تطبيق نظام ساهر المروري بدأ الكثير في البحث عن رابط موقع ساهر للاستعلام المروري، وأيضا بدأ الكثير في السعي حول معرفه أسعار المخالفات الجديدة 1442،في نظام ساهر للاستعلام المروري المعروف باسم ابشر في البحث عن خدمه الاعتراض على المخالفات المرورية .

رابط موقع ساهر الرسمي للاستعلام المروري عن المخالفات 1442

يعمل نظام ساهر للاستعلام المروري علي المخالفات لتسيير حركه المرور والحد من المخالفات وتم تصميم النظام لمتابعة المخالفات المرورية وطرق سدادها عن طريق رابط موقع ساهر الرسمي للاستعلام عن مخالفات ساهر 1442، وللحصول على مخالفات ساهر و الاستعلام عن مخالفات نظام ساهر برقم اللوحة يجب الدخول على موقع ساهر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة عن طريق الرابط.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونه الاستعلامات الإلكترونية ثم النقر على كلمة السر أو “باسورد”، وبعد ذلك الدخول على الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية وتبدأ في الظهور نافذة يوجد بها خانات فارغة والتي سيقوم المستعلم بملء بياناته الخاصة ثم بعد ذلك يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بالسائق وذلك لإتمام عمليه الاستعلام، والمعلومات تكون عباره عن خانة لرقم اللوحة وخانة لرقم الهوية و خانة الرمز المرئي الذي يظهر أمامك في الصورة وأخيراً يتم الضغط على كلمة عرض وسوف تبدأ في التحميل، ثم تظهر المخالفات المرورية المتعلقة بالسيارة في نظام ساهر وتظهر المعلومات المتعلقة بالمخالفة بالتفصيل كالوقت و مكان حدوث المخالفة.

أسعار المخالفات المرورية في نظام ساهر الرسمي

تكلفه مخالفة السرعة في نظام ساهر تكون غرامة ماليه قدرها 300 ريال سعودي كحد أدني وقد تصل كحد اقصي الغرامة المالية للسرعه الزائدة في نظام ساهر إلي 500 ريال سعودي.

مخالفه تجاوز الخط الأصفر في نظام ساهر في تلك المخالفة المتعلقة بتجاوز الخط الأصفر لا يكون نظام ساهر هو من يقوم برصد تلك المخالفة إنما يقوم برصدها رجل المرور وتكون قيمتها المالية 500 ريال كحد ادني وتصل إلي 900 ريال سعودي كحد أقصى لك بعد تجاوز الخط الأصفر مع السرعة العالية.

تكلفه غرامه قطع الإشارة في نظام ساهر، في حاله مخالفه الإشارة في نظام ساهر، تكون قيمه الغرامة 500 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلي 900 ريال سعودي كحد اقصي وأيضا يتم الحجز لمده يوم كامل في حالة قامت السيارة الخاصة بقطع أشارة المرور.

قيمه مخالفه الوقوف فوق خط المشاة في نظام ساهر تقدر قيمتها المالية 500 ريال سعودي كحد ادني وتصل إلي 900 ريال سعودي كحد أقصى.

تكلفه غرامه تجاوز السرعة عندما تكون الإشارة خضراء تكون هذه المخالفة في نظام ساهر تكلفتها تصل إلي 300 مئة ريال سعودي كحد ادني و تصل إلي 500 ريال سعودي كحد أقصى.

غرامه الالتفاف إلي جهه اليمين في نظام ساهر يتم اعتبار كمخالفة قطع الإشارة الحمراء و تصل قيمتها إلي 500 ريال سعودي كحد ادني وتصل إلي 900 ريال سعودي كحد أقصى.

طريقه الاعتراض على المخالفات المرورية في نظام ساهر

أولا: يتم الدخول على موقع وزاره الداخلية عن طريق حسابك الخاص على موقع ابشر.

ثانيا: قم بإدخال كلمه السر وبعد ذلك قم بالضغط علي الاعتراض على مخالفات المرور.

ثالثا: ستظهر النافذة التي بها شروط خاصه لتقديم الاعتراض كل ما عليك هو أن تقرا الشروط والأحكام بشكل جيد والتأكد من استيفاء كل تلك الشروط وتطابقها مع المخالفة.

رابعا: الضغط على كلمة التالي ثم يتم اختيار أيقونة عرض المخالفات من الصفحة التي تظهر أمامك و أن كان هناك إعتراض سابق فيتم الضغط على عرض الاعتراضات السابقة.

الشروط المطلوبة لتقديم الاعتراض على مخالفات ساهر

يكون الاعتراض خلال شهر من وقت تسجيل المخالفة ويكون الاعتراض على المخالفة مره واحده و إذا تم رفض الاعتراض لا يمكن أعاده الاعتراض على نفس المخالفة مره ثانيه، و أما في حاله إذا تم دفع المخالفة لا يقبل الاعتراض على المخالفة، في نظام ساهر يكون الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها من خلال النظام فقط ويجب دفع قيمة المخالفة في حالة رفض طلب الاعتراض حتى لا يتراكم مبلغ المخالفة على المالك.