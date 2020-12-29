نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول وتقديم استقدام العمالة في مساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقدام العمالة في مساند ، في السنوات الأخيرة القليلة ومن خلال التواصل مع الجهات الخارجية في جميع الدول التي يتم فيها تصدير العمالة المنزلية كان قد واجه المكتب الاستقدام في الرابط الرسمي الإلكتروني، حيث قابل المكتب العديد من الصعوبات، أما هذه العقبات قد تأخرت مع بوابة الإعاقة “مساند” وذلك على نحو ثلاثة أيام فقط، لذلك قد تم تأجيل هذه المعاملة بسبب الإرتباط الإلكتروني الرسمي للمكتب الخارجي. طريقة تسجيل الدخول و استقدام العمالة في مساند في البداية يتم التوجه إلى موقع مساند الرسمي. بعدها نقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول في برنامج مساند للعمالة المنزلية. بعدها يتم تحويل الشخص تلقائيًا إلى صفحة تسجيل الدخول في الموقع وبعدها نقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول على حساب جديد. يتم تحويل الشخص إلى صفحة أخرى وهي صفحة التسجيل ويتم منها اختيار نوع إثبات الهوية الذي هو لدى الشخص، فمثلًا إذا كان أحد المقيمين فيتم اختيار الإقامة وبعدها يتم النقر على الزر التالي. في حالة اختيار الهوية الوطنية كوسيلة لإثبات الهوية فسوف يظهر للشخص الصفحة التالية، ثم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة والتي من ضمنها هي رقم الهوية الوطنية الأسم الأول واسم العائلة وأيضًا تاريخ الميلاد الذي يكون محدد بالشهر والسنة واليوم، ثم بعدها يتم الضغط على زر التالي. يتم تعبئة البيانات المطلوبة بالترتيب ثم بعدها يتم الضغط على كلمة التالي حتى ننهي جميع إجراءات التسجيل. أما إذا كان الشخص من المقيمين في المملكة العربية السعودية فيجب أن يتم التسجيل برقم الإقامة وبعدها تظهر صورة مكتوب بها التالي. بعد ذلك نقوم بتعبئة جميع البيانات وبعدها يتم الضغط على كلمة التالي في كل مرة وحتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات.

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