كيفية إنشاء حساب ولي الأمر على منصة نور التعليمية

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عمر شويل - جدة إنشاء حساب ولي الأمر على منصة نور ، يقترب موعد ظهور نتيجة الكثير من المراحل التعليمية في الفترة الحالية، حيث من المفترض أن تظهر تلك النتائج على نظام نور التعليمي، وللحصول على تلك النتائج يجب تسجيل الدخول على نظام نور، حيث يمكن لولي الأمر تسجيل الدخول بحساب شخصي خاص به للتوصل إلى نتائج الأبناء فور ظهورها بكل سهولة، ومتابعة سير العملية التعليمية للأبناء، كما أنه يسمح بسهولة التوصل للمعلومات التي يريدها الطالب وكل جديد يشمل التطورات التعليمية.

نظام نور التعليمي

يساهم نظام نور في سهولة استمرار العملية التعليمية وخاصةً الجزء الخاص بالاختبارات وعرض نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، ويسمح النظام بتسجيل الدخول للطالب أو لولي الأمر بدلًا من الطالب أو للمعلم، ويساهم في التعرف على الجديد من تحديثات العملية التعليمية التي تخص المعلمين والطلاب.

طريقة الإطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول

أقرت وزارة التربية والتعليم السعودية بأنه في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن معظم نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لبعض المراحل التعليمية المختلفة، ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية من خلال:

فتح موقع نظام نور التعليمي الرسمي. يجب أن يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم السري واسم المستخدم. تظهر قائمة جانبية في الموقع بعد تسجيل الدخول يتم الضغط عليها، واختيار تبويب نتائج الطلاب. تظهر صفحة جديدة منبثقة حتى يتم بها تحديد الفصل الدراسي والسنة الدراسية. يتم تسجيل رقم الهوية الشخصية الخاصة بالطالب، ومن ثم الضغط على استعلام. في الصفحة التالية تظهر نتيجة الطالب.

إنشاء حساب ولي الأمر على منصة نور

يمكن لولي الأمر إنشاء حساب شخصي كالتالي: