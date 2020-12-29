نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام fares تسجيل دخول وعمل إرسال أنشطة التطوير المهني للمعلمين ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام fares تسجيل دخول يعد من أهم الأمور التي تشغل العاملين في وزارة التعليم السعودية ،حيث قام العديد من المعلمين والمعلمات والإداريين داخل المملكة بالبحث عن كيفية تسجيل دخول نظام فارس ، وكيفية إرسال الدورات والبيانات، وذلك ليتمكن كلاً منهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل النظام، وفي الفترة الماضية طرأ على النظام العديد من التعديلات نظراً لتوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أيام، مما سبب ذلك قلقا للعديد من المتقدمين للتسجيل، وخلال فقرات المقال التالية سنوافيكم بخطوات التسجيل و إرسال أنشطة التطوير المهني للمعلمين عبر نظام فارس.

طريقة إرسال أنشطة التطوير المهني

قام العديد من المعلمين بالبحث على محركات البحث عن كيفية التعامل مع نظام فارس الجديد وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً: يقوم المعلم أو الموظف بالدخول إلى رابط نظام فارس مباشرة

بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى صلاحيات الخدمة الذاتية

بعد ذلك يقوم بالضغط على بيانات الأنشطة للتطوير المهني

يقوم المعلم بكتابة اسم النشاط الذي يريد إرساله من نظام فارس

لابد أيضاً من ذكر اسم الجهة التي منحته تلك الدورة

وقد تتضمن تلك الأنشطة كافة الدورات التي حصل عليها المعلم، وورش العمل وأيضا الدراسات التي حصل عليها.

نظام فارس تسجيل دخول

قامت وزارة الخدمة المدنية بحث كافة العاملين بالقطاع التعليمي التوجه والتسجيل في نظام فارس، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل النظام وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل

أولاً قم بالدخول على موقع نظام فارس الجديد لتبدأ عملية التسجيل

الجديد لتبدأ عملية التسجيل قم بالضغط على التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية نظام فارس الموجودة أمامك على الصفحة

الموجودة أمامك على الصفحة بعد ذلك يقوم الموقع بالانتقال لصفحة تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالموظف

الآن قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك

بعد ذلك قم بإدخال رقم الٱيبان الخاص بالراتب الشهري

ثم قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك والبريد الإلكتروني

وأخيراً عليك كتابة رمز التحقق الموجود أمامك بشكل صحيح

يعمل نظام فارس الآن على استقبال كافة طلبات التسجيل وذلك حتى موعد انتهاء فترة التسجيل التي حددتها الوزارة 31/12/2020.

تعطل موقع فارس الالكتروني عن العمل

وقد توقف نظام فارس عن العمل لفترة من الزمن، وذلك بسبب الضغط الذي يتعرض له الموقع من الزيارات اليومية الهائلة الواقعة عليه، ما جعله يتباطئ ويتعطل لساعات، ليعود الآن إلى العمل بشكل طبيعي،