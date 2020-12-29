“الاستثمارات العامة” يعلن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وقال الصندوق في بيان له، إن تأسيس الشركة يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن أعمال الشركة ستتركز على أربعة مجالات رئيسية: الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم.

وأبان إن شركة “سيف” ستلعب دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

وأشار إلى أن إطلاق شركة “سيف” يأتي تماشياً مع استراتيجيته لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.