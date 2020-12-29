خطوات التسجيل والتقديم في مساند السعودي

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عمر شويل - جدة التسجيل والتقديم في مساند السعودي، في السنوات الأخيرة القليلة ومن خلال التواصل مع الجهات الخارجية في جميع الدول التي يتم فيها تصدير العمالة المنزلية كان قد واجه المكتب الاستقدام في الرابط الرسمي الإلكتروني، حيث قابل المكتب العديد من الصعوبات، أما هذه العقبات قد تأخرت مع بوابة الإعاقة “مساند” وذلك على نحو ثلاثة أيام فقط، لذلك قد تم تأجيل هذه المعاملة بسبب الإرتباط الإلكتروني الرسمي للمكتب الخارجي.

خطوات التسجيل والتقديم في مساند

في المكتب الخارجي في برنامج مساند يتواصل المبادر والعامل بشكل مباشر وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد أجل وتم تعليقه بشكل كامل باستثناء الحقيقة التي تخص الدولة المصدرة.

وقد تم الإعلان عن تعليق آلاف المعاملات في جميع الدول العربية، لكي تتمكن السفارة السعودية من المصادقة.

خطوات تسجيل الدخول على مساند

يجب على جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بإتباع جميع الخطوات بسهولة ودقة وذلك من أجل إعادة قراءتها وأيضًا لمن يرغب في الاستفادة من خدمات مساند، وهذه الخدمة تم إنشاؤها من جهة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات كما يلي: