نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تواصل الراجحي لتأمين المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم تواصل الراجحي لتأمين المركبات في السعودية، الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك عبر الرقم الخاص برقم التواصل لتأمين المركبات في السعودية، ولذلك بسبب الحاجة إلى تأمين جميع المركبات الخاصة بهم ويمكن أن أن يتم تقديم جميع الاستفسارات والاستعلامات عن المتعددة التي تخص عملية تأمين المركبات والتي تخص جميع الإجراءات التي تلزم لذلك، في هذا المقال سوف نعرض الرقم الذي يخص التواصل مع تكافل الراجحي في المملكة العربية السعودية.

رقم التواصل لتكافل الراجحي لتأمين المركبات

يوفر الراجحي التكافل لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن التواصل مع جميع فريق خدمة العملاء المميز لتكافل جميع المركبات، والذي يسمح عن طريقه لجميع العملاء أن يقوموا بتقديم الشكاوى التي تخص جميع عمليات التأمين.

ويمكن لجميع الراغبين في التواصل مع خدمة عملاء تكافل الراجحي لتأمين المركبات، وذلك عن طريق الرقم الموحد هو 920004414.

الإجراءات اللازمة لتأمين المركبات

يوجد العديد من الإجراءات التي تلزم لكي يتم عمل إجراءات تأمين المركبات عليها، وذلك في حالة تعرض المركبة لحادث، ومن ضمن هذه المركبات ما يلي:

يجب أن يقوم صاحب المركبة بتقديم تقرير من المرور الذي يفيد في تفاصيل الحادث الذي تعرضت له المركبة الخاصة به وذلك لكي يتم الحصول على تأمين المركبة.

يجب أن يقدم صاحب المركبة تقرير يشمل جميع التكلفة التقديرية التي تخص إصلاح المركبة.

يجب أن يتم حصر صاحب المركبة نسخة لكي يتم تصليح المركبة من خلال المرور.

كيفية الاستعلام عن تأمين مركبة الراجحي